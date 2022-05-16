Her kadında görülmez

21 yaşındayım. Kadınım. Arkadaşımın sık sık idrara çıkma şikayeti vardı. Doktora gitti. "Yumurtalık kistin var" demişler. Bende de aynı sorun var. Kistim olabilir mi?

YUMURTALIK kisti olanlarda en sık adet düzensizlikleri olabilir. Karında şişlik, karın veya kasık ağısı ile sindirim sitemi bozuklukları (kabızlık, ağrılı dışkılama) şikayetleri de görülebilir. Sık idrara çıkma şikayeti de yumurtalık kisti olanlarda ortaya çıkabilen bir durumdur. Ancak her sık idrara çıkma şikayeti olanın yumurtalığında kist vardır anlamı da yoktur. Sık idrara çıkma şikayeti birçok durumda meydana gelebilir. Bu nedenle bu şikayet varsa hemen tam idrar tahlili yaptır. Muayene ol. Gerekirse ultrason istenebilir.

Korkma ama tedbir al.



DOKTORDAN ÇEKİNİYORUM

59 yaşındayım. Eşimle birlikte olmak istiyorum. Hastalık mı bu? Hanıma bakarsan yaşım geçmiş. Ne var bunda! Doktora gitmeye çekiniyorum. "Bu yaştan sonra hala ne istiyorsun?" der mi?

DOKTORA söylemeye çekinme. Ancak önce sıkıntını eşinle konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Zanlara, kuruntulara kapılırsın. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olsun. İleri yaş hanımlar bu yaştan sonra diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bazen idrar kesesi-rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler. Bunları hallet.



ENERJİM YETMİYOR

25 yaşındayım. Yeni evliyim. Eşimle birlikte olmak istediğimde enerjim bitmiş oluyor. 'Zayıfsın ye bir şeyler' dediler. Ekmek de yiyorum ama kuvvetlenemiyorum. Ne önerirsiniz?

BÖYLE yaparsan kilo alırsın. Bu seni güçlendirmez, yüklendirir. Bu da enerjini yer. Ayrıca anlattıkların hipoglisemi belirtileri... Ekmeği her öğünde kendi elin büyüklüğünde ye. Sebze-meyve ve şekersiz içecek özellikle su tüket. İhmal etme İç Hastalıkları Uzmanı takibine gir.