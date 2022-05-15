Hanım benden memnun

61 yaşındayım. Prostatım büyük. Tansiyon yüksek, ayrıca çarpıntım var. Hanım memnun, o konuda alnım ak, başım dik! Ama kahve içmeye korkuyorum. Kimi prostata iyi gelir diyor, kimi de tansiyonun var sakın içme... Ne yapayım?

ARA sıra iç. Ancak günde 1 fincanı geçmesin.

Mümkünse kafeinsiz olsun.

Yoksa, 1 fincan Türk kahvesi iç. Kararım bu.

Şöyle ki kahve prostat sağlığını korumada faydalı... Kafein içeriği nedeni ile hipertansiyon ve ritim düzensizliği olan hastalarımız sakınsın diyoruz. Bu hiç içmesin demek değil. İçtiğinizde siz nasıl etkileniyorsunuz tespit edin. Olumsuz etkiler az miktar kahve içiminde bile ortaya çıkıyorsa içme.



ÖPÜCÜK PANİĞİ

Nişanlımla öpüştük. 2-3 dakika sonra dudak kenarlarım çatladı. Uçuk dediler. Evlilik testlerimiz daha çıkmamıştı. Acaba etkiler mi? Eğer öpüştüğümüz belli olursa ne yaparım bilmiyorum.

EVLİLİK testlerinde uçuk mikrobuna bakılmaz.

Uçuk sadece öpüşünce olmaz. Korku ve bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Müstakbel eşinle aranızdaki size özel bilgiyi kimseyle paylaşmak zorunda değilsiniz. Merak etmeyin.

İnfeksiyoz Mono Nükleoz, SitoMegaloVirüs, diş eti iltihabı, streptokokkal farenjit, Herpes uçuğu öpücükle en sık bulaşan hastalıklardır.



EŞİM YANAŞIYOR AMA...

3 aylık evliyim. Düğün gecesi kaynanamı hastaneye kaldırdık, o düzeldi bu kez de kayınpederim kalp krizi geçirdi. Kayınçom motordan düştü. Dert bitmek bilmedi. Evin tek geliniyim. Eşim işten gelince yanaşıyor ama benim canım istemiyor. Kızmaya başladı. Bunun için ilaç var mı?

İÇİNDE bulunduğun sosyal ortam ve ruhsal şartlar cinsel ilişkiye girmek için ideal değil.

Gerginlik ve huzursuzluk cinsel isteği azaltır.

Bedensel yorgunluk cinsel ilişkiyi başarısız hale getirir. Bunlar ilaçla düzelmez. Önce sülalenin karantinadan çıkması lazım. Onlarla ilgilenecek diğer kişileri de görevlendirmek gerekir.

Eşinin de bu durumlardan yeterince haberi yok gibi.

Hedeflerine odaklan.



SORUNUM SERTLEŞME

57 yaşındayım. Kendimi iyi hissediyorum. Daha yeni de evlendim. Eşimle birlikte olmaya çalışırken sertleşme sorunu yaşıyorum.

Neden oluyor? Nasıl tedavi olabilirim?

ERKEN boşalma yaklaşık her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir.

Cinselliğin eş ile yaşanmasında, ilişki uygulamasının başlangıcında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas, duygusal ve ayrıntıcı kişilik yapısında bunlar görülebilir. Yaşla artmaz.

Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca genel bedensel özellikler açısından İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma...