Prostat problemi

52 yaşındayım. Gece sık sık idrar için kalkıyorum. Kan testi yaptırdım. "Prostatın normal" dediler. Başka ne olabilir?

PROSTAT bezinin hastalıklarının tanısı sadece kan testine bakılarak tanı konulmaz. En sık rastlanılan iyi huylu Prostat Bezi Büyümesi (BPH), bu şikayetlerin sık görüldüğü bir durumdur. Prostatın büyüklüğünü belirlemek, hastalık belirtilerini şiddetlendiren veya bu belirtilere neden olan diğer hastalıklar ve bozuklukları dışlamak için laboratuvar testleri ve görüntüleme taramaları kullanılabilir. PSA dediğimiz değer normal de çıksa prostat hastalığı olabilir. Mutlaka Üroloji Uzmanı'na muayene ol. Ayrıca şeker hastalığı da bu şikayetlere neden olabilir. Bununla ilgili iç hastalıkları uzmanı yardımcı olur. Mutlaka doktoruna danış.

İSTEĞİ AZALTIR

33 yaşındayım, 3 aylık evliyim. 4 yıldır bende erken boşalma oluyor. Doktor geciktirici jel önermedi. "İşe yaramaz" dedi. Acaba sizin önereceğiniz bir şey var mı?

İLİŞKİ öncesi psikolojik durum, erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İşle ilgili olumsuzluk, güvensizlik ve yorgunluk ilişki isteğini azaltır. Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar da aşka olumsuz katkıda bulunur. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir. Bazen cinsel organın kan dolaşımını öğrenmek için ultrason gerekebilir. Seni muayene etmeden önereceklerim bunlar.

AIDS HAKKINDA

AIDS sadece cinsel ilişkiyle mi bulaşır? Bu konuda bilgi verir misiniz?

VİRÜS, ilişki sırasında vücuda vajina, vulva, penis, rektum veya ağız dokusundan içeri girebilir. HIV virüsü olan birinin kanından hazırlanan kan ürünüyle de virüs bulaşabilir. HIV taşıyan kişinin kanıyla temas eden mikroplu iğne, şırınga, tıbbi cihazlarla temas edenlere bu virüs geçebilir.

Gebelik veya doğum sırasında HIV enfeksiyonu kapmış ve tedavi edilmemiş gebe kadınların yaklaşık dörtte biri ila üçte biri bebeklerine bu virüsü geçirebilir.