Ya ayrılırsak?

Beş aylık evliyim. Eşim birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. Birleşemiyoruz. Sinirlenmeye başladı. Boşanmasından korkuyorum. Yardım edin. Ne yapayım?

SIKINTI, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vaginismus dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir.

Cinsel organının kasları tekrarlayan, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da ilişkiye engel olur.

Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında ilk ilişki deneyimi öncesi bu şikayetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Yoksa çözmek zor.

Ayrıca psikolog desteği alabilirsin.



AŞKA ŞEKER MOLASI

43 yaşındayım. Altı aydır şeker hastasıyım. Kan şekerim açken 135'i geçmiyor. Son üç aydır bana bir şeyler oldu. Cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Şeker, bu kadar çabuk etkiler mi?

HAYIR. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan, belki gereksiz kafaya taktığın gelecek kaygısından olabilir. Kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilen birçok kişi sorun yaşamaz. Kan şekeri uzun süreli kontrolsüz olursa erkeklerde beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatır. Ama sendeki böyle bir durum değil. Üroloji Uzmanı'na muayene olmalısın.



HANIMLA ARAMIZ BOZUK!

Yaşım 46. Hanımla aramız iyi değil. Stresi kaldıramıyorum. İlişki sırasında yeterince sertleşemiyorum. Ailemde kolesterol yüksekliği var. Yüksek kolesterol sertleşmede sorun yaratır mı?

ÖNCELİKLE sen kolesterol düzeylerine baktır. Kolesterol yükseldi diye sertlik direkt olarak etkilenmez.

Zaten cinselliğimizi sağlayan hormonların yapılmasında kolesterol kullanılır. Ancak damar sertliği, yüksek kolesterol düzeyi olan kişilerde daha erken başlayabilir. Cinsel organımızın sertleşmesi dediğimiz durum kan akımıyla ilgilidir. Yani yüksek kolesterol ve diğer sebepler damar sertliği meydana getirdiyse, sertleşme de azalabilir.

Korkulu rüya görme. Tahlil yaptır. İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Kan şekerinin düşük olması da bu duruma yol açar.

O yüzden açlık ve tokluk şekerine baktır.



ÇOCUK SORUNU

Beş aydır evliyiz. Halen çocuğumuz olmadı. Cinsel birleşme şekli, pozisyon gebelik olmasını etkiler mi?

ANNENİN yaşı 35'i geçmediyse paniklemeyin.

En doğru günlerde ilişkiye girmeye çalışın.

Adetin birinci gününden itibaren sayın. 9'uncu ve 15'inci günler ve arasında gün aşırı ilişkiye girmeniz gebelik şansını arttırabilir. Erkeğin üstte olduğu, kadın ve erkeğin yana doğru dönük olduğu pozisyonlar ile kadının diz-dirsek pozisyonunda olduğu pozisyonlar gebelik şansı için avantajlıdır. Erkeğin üstte olduğu durumda kadının kalçalarının altına bir yastık yerleştirilmesi spermlerin doğru ilerlemelerini sağlar.