Eşim çok mutsuz

Nafiz Bey, 49 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşme sorunu yaşıyorum. Bu da ilişkide eşimi ve beni mutsuz ediyor. Ne yapmalıyım?

ORGANLA ilgili tetkikleri yaptırmak önemli. Penil Doppler USG, Testosteron ve TSH testleri yapılmalı. Tam kan sayımı, şeker yükleme testi gerekebilir.

Hem üroloji hem de iç hastalıkları uzmanı takibi iyi olur. Ayrıca ilişki öncesi eşinizle sevişme dönemini uzun tutmanız iyi olacaktır.

AŞKTA DEPRESYON

Altı aydır depresyondayım. Doktor ilaç verdi. Bu süreçte hanımla da yan yana gelemiyoruz. Resmen eşimden soğudum. Ne yapmam lazım?

UMUTSUZLUK, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar da cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes. Eşler duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen kötü giden iş durumu gibi değişiklikleri paylaşmalıdır. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir. Bu durumun en kötü ihtimali ise başka bir kadın ihtimali olması fikridir. Aileni sen kurtaracaksın. Önce bunları anlat ve gönlünü alacak küçük jestler yap.

EVLİLİK KORKUSU

Yakında evleneceğim. Nişanlımın yanında çok heyecanlanıyorum. Elini bile tutamıyorum. Yani evlendiğimizde baş başa kalmaktan da korkuyorum. Ne yapmalıyım?

ÖNCELİKLE bu korku, kaygı, tedirginlik tespitin önemli. Evlilik sonrası kadın ve erkeğin birlikteliği ile ilgili bilgi edinmen çok önemli. Burada yazılamayacak kadar çok bilgi vermemiz gerekir. Bunun için aile doktoruna, ana çocuk sağlığı bölümüne, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı'na, aile psikoloğuna ve güvendiğin aile büyüklerine danışman gerekir.

İSTEKLİ ANCAK...

Askerden gelir gelmez ailem ısrar etti. Ben de evlendim. 2 aydır evliyiz. Ancak eşim ilişkide çok istekli. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Düşündükçe başım ağrıyor. Ne yapmalıyım?

EŞLER birbirleri ile rahat olmalıdır. Sen isteğini belirtirsen hafif erkek mi oluyorsun? Hayır. O da hafif kadın olmaz. Neticede eşisin. Tabii ki ikinizle ilgili bir isteği varsa senden isteyecek. Cinsel ilişki eşler arasında huzur, uyum, güven varsa daha iyi yaşanır. Cinsel ilişki haz, hoşluk, keyif içerir. Netice de insan haz, hoşluk, keyif içeren anları tekrar tekrar yaşamak isteyebilir. Yeni evli olmanıza rağmen bu konuları birbirinizle paylaşmanız oldukça iyi bir sonuç. Streste başlayan baş ağrıların için muayene ol. Hipertansiyon, sinüzit, şeker düzensizlikleri ve beyin hastalıkları gibi durumlarda baş ağrısı şikayeti ortaya çıkabilir.

BAŞARILI DEĞİLİM

Bir sürü sıkıntım var. Depresyon hapı almaya başladım. Cinsel hayatım allak bullak oldu. Hapı bıraksam iyi olur mu?

DEPRESYON hapını doktor mu başladı, yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan diye düşünmeyin. İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın.