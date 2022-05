Eşimden kaçıyorum

32 yaşında bir kadınım. 3 yıllık evliyim. 6 aydır kocama karşı istek duyamaz oldum. Kafamı bir şeye takmıyorum ama menopoza mı giriyorum acaba?

CİNSEL isteksizliğin en sık rastlanan nedenlerinden biri psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla direk menopoz durumu da hemen aklımıza gelmez. Bununla beraber kadınlığın vazgeçilmez hormonu olan östrojenin yanı sıra erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığı için çok önemlidir.

Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlikte kıllanmayı başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur.

Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel isteğin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların sekste doyuma ulaşması için önemlidir. Yani bu şikayetlerle önce testosteron ölçümü yaptır.



KİLOYA DİKKAT

Annem yumurtalık kanseri oldu. Ben 21 yaşındayım. Nasıl tedbir alayım?

YUMURTALIK kanserlerinin yüzde 10-15'i genetik geçişle ortaya çıkıyor. Bu nedenle ailesinde yumurtalık kanseri ve meme kanseri olan bireylerin bilinmesi çok önemli.

Sağlıklı beslen. Kilo fazlan varsa kilo ver. Yağlı besinlerden, aşırı kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinden uzak dur. Yapılan çalışmalar özellikle düşük yağlı diyet, taze meyve tüketimi, zencefil, domates suyu, yeşil çay, biberlerin bitki türleri, kuruyemişler, marul ve keten tohumu tüketilmesi tavsiye edilir. Egzersiz yap. Güneşle temas et. D vitamini alınması kanser riskini azaltır.



AYNISEFADAN DESTEK AL

Ayaklarımdaki mantar bir türlü geçmiyor. Tedaviyi tam olarak uygulayamıyorum. Bana ne tavsiye edersiniz?

ÖNCE ayaklarını değil ayakkabılarını tedavi et. Mantar ayakkabılarında varsa ayaklarına tekrar tekrar bulaşır. Uygun olanları deterjanla hatta mümkünse çamaşır makinesinde yıka. Gerekirse ayakkabılarını değiştir. Çoraplar yüzde yüz pamuk olmalı. Naylon içeren çoraplar terlemeye neden olarak mantarı sürekli hale getirebilir. Her akşam ayaklarını tuzlu suya sok. (1 litre suya 1 çay kaşığı olacak şekilde).

Ayaklarını her zaman tam kurula.

Hatta kurutma makinesi ile kurula.

Nem ayak ve tırnaklarda mantar hastalığının sürmesine neden olur.

Kolonya ile temas içindeki alkol nedeni ile tedaviyi güçlendirir. Doğal ilaç olarak aynısafa kremi kullanabilirsin.