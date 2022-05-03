Aşk iyileştirdi

Hocam, arkadaşlara 'Aşık oldum tansiyonum düzeldi' diyorum. Kimse inanmıyor. Tansiyonum ilaç kullanmadan normal gidiyor. Bu dertten kurtulmuş olabilir miyim?

AŞK da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltir. Yani yine de sen ilaçlarını atma. Yapılan araştırmalara göre aşık olan kişilerde beyin kan akımı, hafıza ve beceriler artar, iştah azalır, metabolizma hızlanır, kilo kontrolü iyi olur, kalp ritmi hızlanır. Aşk, bağışıklığı güçlendirir, güçlü vücut içi morfin olan endorfinler hem ağrı algısını azaltır hem de mutluluk sağlar, seks hormonlarının artması ile ciltte duruluk ve canlılık sağlanır. Östrojen ve testosteron artması ile üreme isteği artar.

SUÇLU STRES

4 yıldır evliyim. Eşimin son 3 haftadır ilişkiye girerken ağrısı oluyor. Hemen vazgeçiyoruz. Bende de erken boşalma oluyor. Hangi doktora gidelim?

İLİŞKİ sırasında eşinle ilgili duyduğun korku ve stres, erken boşalmaya zemin hazırlar. Erken boşalma, ilişki sırasında erkeğin istemi dışındaki boşalmadır. Önce eşin için Kadın Hastalıkları Uzmanı'na gidin. Onun bu şikayetinin nedenini bulun ve tedavisini yapın. Sonrasında da erken boşalma oluyorsa senin muayene sıran geldi demektir. Bu da utanılacak bir durum değil. Psikiyatrist ve Üroloji Uzmanı desteği gerekebilir. Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, üzüntülü, eksik veya yanlış bilgilendirilme, eşler arasındaki iletişim biçimi, eşler arası uyumsuzluk, yorgunluk ve stres, ilaç kullanımı erken boşalmanın diğer nedenleri olabilir. Sorunun çözümü ile ilgili yanlış uygulamalarsıkıntının devam etmesine neden olabilir.

MENOPOZ SORUNLARI

56 yaşındayım. Galiba menopoza giriyorum. "D vitamini tahlili yaptır" dediler. Bir şikayetim yok. Yine de yaptırayım mı?

D VİTAMİNİ düzeyi tayini pahalıdır, düzenli olarak ölçülmesini önermeyiz. Yatağa ve eve bağımlı kişilerde bakımevleri ve huzur evlerinde kalanlarda, D vitamini eksikliği ve yetersizliğine yol açabilecek bir hastalığı olanlarda, osteoporozu olanlarda, düşük travmalı kırık öyküsü olanlarda (örneğin ayakta dururken düşenlerde), kan kalsiyumu düşük (Hipokalsemisi) olanlarda, kan fosforu düşük (Hipofosfatemisi) olanlarda, D vitamini metabolizmasını etkileyecek ilaçları kullananlarda, kanda D vitamini düzeyi bakılmalıdır. Buna da doktor karar vermelidir.

SERTLEŞME SORUNU

Nafiz Bey,51 yaşındayım. Yani yaşlı değilim. Ancak sertleşme sorunum var. 4 aydır şikayetim devam ediyor. Doktor gece sertleşme testinden bahsetti. İyi de bende zaten sertleşme olmuyor. Yanlış anlamış olabilir miyim?

SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku dırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı-evham kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında penis kan akımı ölçümü, Serum testosteron, FSH, LH ve Prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroid hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir. Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.