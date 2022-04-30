Tansiyonum yüksek

4 yıldır hipertansiyon hastasıyım. Son 3 haftadır tansiyonum düşük çıkıyor. Havalarla ilgisi var mı?

OLABİLİR. Sıcak havalarda gerek terlemeyle sıvı kaybına gerekse sıcakta damar yapılarının daha esnek hale gelmesine bağlı olarak tansiyonların dengesi bozulabilir. Kullanılan ilaçlar iyice tansiyonun düşmesine neden olabilir.

Özellikle idrar söktürücü olarak bilinenler başta olmak üzere tansiyon ilaçlarının dozları yeniden düzenlenebilir. Ayrıca gecelerin kısa olması yetersiz uyumaya yol açar. Zaten gün ışığının fazla olması nedeniyle artan hareket kısa gecelerle birleşince dinlenmeden uyanmalar söz konusu olabilir. Doktorunla haberleşmelisin. Ayrıca mutlaka tansiyon takibini sürdür.



D VİTAMİNİ ÖNEMLİ

Nafiz hocam, D vitaminim sürekli düşük çıkıyor. Bu risk oluşturur mu?

EVET. D vitamini bedenimizin temel vitaminlerindendir.

Yokluğu, azlığı hastalık ve şikayetlere neden olur. Özellikle bağışıklık sistemi D vitamini eksikliğinde zayıflar. Covid-19'dan korunmak için "D vitamini eksikliği olmasın" diyoruz.

Ayrıca D vitamini noksanlığında depresyon, diş problemleri, kalp-damar hastalıkları, kanserler, kronik yorgunluk sendromu, saç dökülmesi, uykusuzluk, eklem ve kemik sorunları hatta öğrenme ve hafıza kayıpları ortaya çıkabilir.

Kas erimesine de yol açabilir.

Bu nedenle D vitamini önemli. İhmal etme.