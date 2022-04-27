Hormon karmaşası

Nafiz Hocam, askerde göğüslerim büyüdü. Bu durum kabusum oldu. Doktora gittim. Benden hormon testi istedi. Laboratuvarda bir karışıklık oldu sanırım. Benden kadınlık hormonu testi istemişler. Neden?

ERKEĞİN memesinin kadın memesi gibi büyümesine jinekomasti diyoruz. Özellikle kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen hormonudur.

Ancak erkeklerde de bulunur.

Laboratuardaki asker arkadaş hem konuyu bilmiyor, hem de bilmediğini bilmiyor. Östrojen hormonu üreten kanserler erkeklerde kadın memesine benzer meme büyümesi yapabilir. Ayrıca çeşitli kanser hastalığı ilaçları da jinekomasti yapabilir.



TAKİP EDİLMESİ ŞART

45 yaşındayım. Kanserden korkuyorum. Meme kanseri için hangi tahlili yaptırayım dedim. CA 15-3 istediler. Bu test kanseri gösterir mi?

EVET, gösterir. Her ne kadar tarama testi değilse de istenir. Meme kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir.

Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir. Ayrıca karaciğer ve pankreas kanseri, siroz iyi huylu meme hastalıkları gibi değişik durumlarda da yükselebilir.

Sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 de hafif-orta derecede yükselebilir.



SİVİLCELER KABUSUM OLDU

Sivilcelerim çoğaldı. Tahlil yaptırdım. Ast: 56 Alt: 84 çıktı. Ara sıra açlığa tahammülsüzlüğüm oluyor. Bana yardım eder misiniz?

TABİİ ederim. Yeter ki dinle. Yağlı ciltlerde sivilceler daha fazla olur. Karaciğer testlerinde hafif yükselme var. Karaciğer yağlanmalarında da testler bu kadar bozuk çıkabilir. Açlığa tahammülsüzlük durumunda kan şekeri düştüğünden çikolatalar, meyve suları, lokumlar, çok tüketilebiliyor. Bu da karaciğer yağlanması yapabilir. İç Hastalıkları Uzmanı gözetiminde LDH, GGT, TSH,

LDL Kolesterol ve trigliserid'e baktır. Şeker yükleme testi yaptır.