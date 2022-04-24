RAMAZAN İMSAKİYE
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 24 Nisan 2022, Pazar

Görümce baskısı

5.5 aylık evliyiz. Henüz çocuğumuz olmadı. Görümcem sürekli baskı yapıyor. Bana "Sen kısır mısın?" bile dedi. Benim çocuğum olmaz mı? Ne yapmalıyım?
KISIRLIK, çiftlerin bir yıl boyunca düzenli ilişkide bulunmasına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi dir. Yani tıbben en az altı buçuk ay var. Ayrıca stres de gebeliği engelleyebilir. Evlilik yeni bir hayattır. Bir sürü değişiklik olur. Sular çalkalanır. Durulması vakit alır. Acele etmeyin. Panik yapmayın.

CEVİZ ŞİFA DOLU
Ben cevizi severim. Çok da yerim. Cevizin beyne iyi geldiğini söyleniyor. Doğru mu?
CEVİZ A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri içerir. Verem, kansızlık ve şeker hastalığını tedavi edicidir. Yani her sabah kahvaltıda iki adet ceviz içi ye. Unutmadan yeşil ceviz meyvelerinin kabukları kaynatılarak içildiğinde erkeklerde cinsel gücü arttırır. Bu çay aynı zamanda iştah açar, mide koruyucu ve boğaz hastalıklarında kuvvet vericidir. Nasırlarınıza de ceviz yağı iyi gelecektir.

VARİSİ İHMAL ETME
49 yaşında kadınım. Adetlerim düzenli. Ama varis sıkıntısı yaşıyorum. Yemek yemesem düzelir mi?
BAZI beslenme alışkanlıkları varis gelişimine ya da kötüleşmesine katkıda bulunur. Örneğin yeterince sıvı alınmaması, tuzlu veya düşük lifli gıda tüketilmesi, kızartmalar, hazır cips ve benzeri ürünler, rafine gıdaların yenmesi, alkol ve sigara varis gelişimine katkıda bulunur.
Yani tuzlu gıdalardan sakının. Mutlaka zayıflayın. Ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenin.

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