Eşim KOAH hastası sigara içiyor. Ozonla akciğerler temizlenir mi?
OZON tedavisinde beden hücrelerinin tamiri artar. Hücreler kendi kendini daha iyi tamir eder. Sigaraya içmeye devam ederse. Akciğer hücreleri bozulmaya devam eder.
Ozon tedavisinin kısa orta ve uzun vadeli faydaları vardır. Mümkünse sigarayı bırakarak ya da en azından azaltarak daha sağlıklı olabilir. Bu nedenle sigara içen kişilerin yılda bir kür Ozon Tedavisi yaptırması Akciğerlerin korunması için iyidir.
DOKTORUNA GÜVEN
Alerji testi yaptırdım. Total IG yazıyor. Normal gelmiş. Doktor hala "Alerjin olabilir" diyor. Sürekli burnum tıkanıyor. Hele ilkbaharda sorma gitsin. Tahlil normalken hala niye alerji olabilir diyorlar.
Testin sonucu normal olsa bile özel maddeye karşı alerjin olabilir. Allerjen- spesifik IgE antikor testlerinin sonuçları her zaman doktorun önerileri eşliğinde yorumlanmalı ve kullanılmalıdır.
IgE test sonucu normal olsa bile allerjik olma ihtimaliniz tamamen ortadan kalkmamıştır. Doktoruna güven. gerisini merak etme sen.
Testin sonucu normal olsa bile özel maddeye karşı alerjin olabilir. Allerjen- spesifik IgE antikor testlerinin sonuçları her zaman doktorun önerileri eşliğinde yorumlanmalı ve kullanılmalıdır.
IgE test sonucu normal olsa bile allerjik olma ihtimaliniz tamamen ortadan kalkmamıştır. Doktoruna güven. gerisini merak etme sen.
SUÇLU ÖSTROJEN!
23 yaşındayım. Göğüslerim arkadaşlarımınkinden küçük. Bu beni huzursuz ediyor. İlaçla düzelir mi?
ÖNCELİKLE bu sorunun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım.
Östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vaginada kuruluk, ilişki esnasında ağrı, ciltle kırışıklık, saç dökülmesi, vaginada sarkma, cinsel isteksizlik ve cinsel ilişkiden zevk almama sonuçlarını doğurur. Herhangi bir ilaç alma.
Önce tanı sonra tedavi.
Mümkünse bırak
Eşim KOAH hastası sigara içiyor. Ozonla akciğerler temizlenir mi?
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