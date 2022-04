Menopozda beslenme

Nafiz hocam ben 58 yaşındayım. 3 yıldır menopozdayım. Daha önce bitkisel tariflerle çok rahatlamıştım. Devam etmeli miyim?

BİRÇOK hastalığın veya menopoz gibi bedensel farklılığın bitkisel ilaçlarla veya bitkisel özlerle tedavisi mümkün. Bütün dünya fitoterapi dediğimiz bu bilimsel tedavilerle fayda buluyor. Kişilerin bedenlerine, yaşlarına, hastalıklarına, kullandığı ilaçlar ve alerjilerine göre tedaviler düzenlenir.

Tedavi kişiden kişiye farklılıklar gösterir.

Komşunun ilacıyla ancak komşu düzelebilir.



PROSTAT GENETİK

Babama 1 ay önce prostat kanseri tanısı konuldu. Doktor 'Size de bakalım' dedi. 'Hazır değilim' dedim. Sadece kanla baksak. Yetmez mi? Parmakla yapılan muayeneyi yaptırmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?

YETMEZ. Tabii ki PSA testi gerekir. Test normal çıkan kanser tipleri var. Ayrıca PSA kanser dışı iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir.

PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi doğurabilir.

Gerekirse filmler çekilir. Her erkek prostat muayenesi için her zaman hazır olmalı.



VİTAMİNİ KAYBOLMASIN

Ben sebze-meyve yemeyi çok severim. Takviye olarak C vitamini kullanmam gerekir mi? Arkadaşım 'Sebzeleri çok pişirme vitamini gider' dedi. Doğru mu?

YARISI doğru, yarısı yanlış. Sebze-meyve ısıl işleme yani pişirmeye tabi olursa C vitamin değerleri azalır. Hatta yüzde 70'lere kadar C vitamini kaybolabilir. Yanlış kısmı ise hemen C vitamin tableti gibi çözümleri önermesi. Sebze ve meyveleri pişirme işleminden hemen önce kesin. Kısa sürede hafif pişmeler sağlayacak kadar ısı işlemi uygulayın. Buharda-düdüklü tencerede kısa süreli ısıtma uygulamaları idealdir. Fazla su koymadan hatta susuz pişirmelerle servis edin. Bu şekilde doğal olarak C vitamini almaya devam edin.



MÜMKÜNSE BIRAK

Eşim KOAH hastası. Sigara içiyor. Ozonla akciğerler temizlenir mi?

OZON tedavisinde beden hücrelerinin tamiri artar.

Hücreler kendi kendini daha iyi tamir eder. Eşiniz sigara içmeye devam ederse akciğer hücreleri bozulmaya devam eder.

Ozon tedavisinin kısa, orta ve uzun vadeli faydaları vardır. Mümkünse sigarayı bırakarak ya da en azından azaltarak daha sağlıklı olabilir. Bu nedenle sigara içen kişilerin yılda bir kür ozon tedavisi yaptırması akciğerlerin korunması için iyidir. Hastalığın ilerlemesini azaltarak yaşam kalitesini artırabilirsiniz.



20 DAKİKADA BİR YÜRÜ

Masa başı iş yapıyorum. Belim, bacaklarım ağrımaya başladı. İşyerinde hareket için önerileriniz var mı?

VAR. 20 dakikada bir ara verip ekrandan uzaklaşın.

El, kol, bacak hareketlerini gelişigüzel rahatlatıcı sallamalar, düzensiz şekilde hareketler olarak 3-5 dakika yapın. En az 90 dakikada bir mutlaka en az 5 dakikalık işyeri içinde yürüyüşler uygulayın. Yeterince su için.

Tuvalete gitmeyi unutmayın.