Prostatım büyümüş

68 yaşındayım. Geçen hafta idrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. "Prostat büyümesi" dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez. Prostat bezi ve idrar kesesi hastalıkları, böbrek taşları ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimler, idrar yolunda kanamaya yol açabilir.

Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Ancak birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler.

Doğru üroloji uzman muayenesine.



ÇOK ASABİYİM!

Yeni evliyiz. Adet döneminde çok gerginim. Arkadaşım depresyon ilacı verdi. Şikayetlerim daha da arttı. Ne yapayım?

EVLİLİK başlangıçları gerilimli olabilir. Korku ve gerilim her şeyi olumsuz etkiler. Şimdi önce kadın hastalıkları uzmanına git.

Cinsel organ ve çalışmasına ait bozukluklar varsa tedbir al. Eşinle bu konuları konuşabilmelisin.

Özellikle depresyon tedavisine yönelik alınan anti depresanlar, cinsel istekte azalma, orgazmda gecikme ya da orgazm olamama gibi sorunlara neden olabilir. Gerekirse psikolog veya psikiyatrist desteği alabilirsin.



İHMAL ETME...

28 yaşındayım ve 5 aydır adetim düzensiz. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Bir de ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme.

Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.



ETKİSİ OLMAZ

Memelerime silikon taktırdım. Şimdi gebe kalmak istiyorum. Süt verebilir miyim? Süt silikonla temas eder mi?

SİLİKON protezin yerleştirilmesi için kesi yeri, meme başının etrafı ya da meme altı çizgisinden yapılır.

İkisinin de yapılamadığı durumlarda koltuk altından kesi yapılabilir. Protez meme dokusu içine değil arkasına konduğu için meme dokusuna zarar vermez. Silikon protez süt emzirmeyi, gebeliği önlemez. Süt silikonla temas etmez.