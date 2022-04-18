Önce muayene ol

Yüksek tansiyon hastasıyım. 2 yıl önce kalp krizi geçirdim. Diş ağrım başladı. 'Dişim çürük' diye çektirmem gerektiği söylendi. İltihap varmış. Antibiyotik verdiler. Diş çektirsem orucumu bozar mı?

Sadece dişin değil kalbin ve yüksek tansiyonun için de tedbir almalısın. Çürük diş sadece ağız içini değil tüm bedeni ilgilendirir.

Çekim öncesinde bir kez iç hastalıkları muayenesi gerekir. Kan ve kanama testleri, EKG, tansiyon düzenlenmesi değerlendirilir. Çekim öncesi ve sonrası tansiyonunu ölç.

Dişin uyuşması için kullanılan ilaç kalp krizi geçirenlere uygun olsun.

Diş çektirmeden 3 gün önce Aspirin gibi kan sulandırıcılarını kes.

Yoksa çok kan akar. Diş çektirme ağrılı ve zorlu bir işlemdir. Sonrasında çeşitli nedenlerle ilaç ve serumlu müdahaleler olabilir.

Hastalık durumunda oruç tutmayı sağlam olduğunuz vakte ertelemeniz önerilir.



TANSİYONA BAKTIR

İftardan 1 saat önce baş ağrım başlıyor. Daha önce migrenim vardı. Oruç tutarken baş ağrısı neden olur? Son bir kaç gündür bulantı yapmaya da başladı. Bana bir çare doktor bey?

BAŞ ağrısı sırasında tansiyonunuzu ölçtürmeniz uygun olur. Tansiyon yükseklikleri hatta düşmeleri baş ağrılarına neden olur. Bununla beraber kan glikozu (şekeri) düşmeleri de baş ağrısı yapabilir. Baş ağrısı varken kan şeker yani glikoz düzeyini ölçtür. Ayrıca kan glikoz düşmeleri migren ataklarını arttırabilir. Bir kez iç hastalıkları uzmanı'na muayene ol. İlerleyici şikâyetlerde tetkik ve tanıyı ertelemeyin. Şikayetler dayanılmaz oluyorsa tanı ve tedavi süresince orucunu ertelemen tıbben uygun olacaktır.



ASTIM KRİZİ!

Nafiz Hocam, astım hastasıyım. Gastrit oldum. Kullanacağım ilaçlar, astım krizi yapar mı?

İlaçların kendisine alerjisi olanlarda kişiye has olarak yapabilirler. Astım hastalığı hassas tepki veren bedenlerin hastalığıdır. Ama genel olarak ilaçlara ait böyle bir beklenti yok.