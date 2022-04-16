RAMAZAN İMSAKİYE
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 16 Nisan 2022, Cumartesi

Prostat kontrolü

67 yaşındayım. Prostat kontrolü için doktora gittim. "Tiroit tahlili yapalım" dediler. Neden şüphelendiler?
BELLİ hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri isteriz.
Daha şikâyet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için Check UP yani kontrol yaparız. 70 yaşından sonra erkeklerde tiorit bezinin çalışması bozulabilir. İyot eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, şeker hastalığında, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, bazı ilaçları kullananlar da şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.

ÜROLOJİYE GÖRÜN
78 yaşındayım. Mesane rahatsızlığım var. Tuvaletimi yaparken acı çekiyorum. Kullanmadığım ilaç kalmadı. Ne yapmam gerekiyor?
ÜROLOJİ takip edip gerekenleri yaptıysa ozon tedavisi uygulamasını değerlendirebilirsiniz.
Bununla beraber tekrarlayan enfeksiyonlar söz konusu ise mezoterapik tedaviler yapılabilir.
Bu konuda deneyimli doktor bulmalısınız.

ATEŞİM YÜKSEK
Nafiz Hocam ateş gibi yanıyorum. Ölçünce normal çıkıyor. Adet dönemiyle ilgisi var mı?
VAR. Ateş yükselmesi ile ateş basması farklı şikayetlerdir.
Vücut ısısı ölçülerek ayırt edilir. Bir insanın normal vücut ısısı; cinse, aktivite durumuna, yemek ve sıvı alma durumuna, gün içindeki zamana, kadınlarda adet düzeninin zamanına göre değişkenlik gösterir. Vücut ısısı çeşitli hastalıklarda yükselebilir.
Ağız yolu ile 37 veya makat yolu ile 37.6 derecenin üzeri yüksek olarak kabul edilir.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Prostat kontrolü
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