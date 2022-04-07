Muayene edilmeli
KAYGI, tüm hastalıkların anasıdır.
Kaygıdan vazgeç, tedbir al. Önce muayenenin nasıl yapacağını öğren. Meme muayenesi, memelerde yumru, şişlik ve kalınlaşma gibi kanser belirtisi olabilecek değişiklikleri kişinin kendi başına kontrol etmesi demektir. Meme kanserinin erken evrelerde teşhis edilebilmesi sayesinde hastalıktan sağ kalabilme şansı yüksektir. Kendi kendinize yapabileceğiniz düzenli bir meme muayenesi ile tehlikeli olabilecek değişiklikleri erken dönemde yakalayabilirsiniz.
Sadece kanser değil, her türlü hastalığı erken fark etmek iyidir.
PROSTAT ÇIKTI
51 yaşındayım. Gece sık idrara çıkmaya başladım.
'Şeker olmasın' diye doktora gittim. 'Prostatın büyük.
Dikkatli ol' dediler. Çok korktum.
Kanser olur muyum?
İYİ huylu prostat büyümeleri kanser değildir. Kansere de sebep olmaz. Ancak, gerek prostat bezi büyümeleri gerekse prostat bezi kanserleri ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Bu nedenle daha önce prostat kanseri için hiçbir inceleme yapılmadıysa bile prostat belirtileri ile başvurduğunuz üroloğunuz kanser açısından takip yapabilir.
BOL BOL SU İÇ
Yaşım 21. Baba tarafından akrabaların çoğu diyabet.
Bende şeker yok ama çıkmasından korkuyorum. tatlıya çok düşkünüm. Bu durum hastalığı tetikler mi?
BU konuda erken kaygılanma.
Tedbir alırsan hastalık ve zararlarından kendini koruyabilirsin.
Mutlaka Oral Glikoz Tolerans Testi (OGTT) yaptır.
Daha çok bilinen ismiyle gizli şeker testi. Başlangıçta kan glikoz yani şeker düşmelerine bağlı çok şekerli yemek yeme alışkanlıkları gelişebilir.
Şeker hatası olmamak için hazır ambalajlı şekerli gıdalardan, içinde şeker bulunan gıdalardan uzak dur. Egzersiz yap. Mutlaka düzenli su tüket. Uyku düzenin ve sıkıntılı durumları idare etme yeteneğin gelişmiş olsun.
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