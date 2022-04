Çarpıntı sorunu

38 yaşında bir kadınım. 3-4 yıldır çarpıntım var. Doktora gittim. "EKO çektirdin mi?" dedi. Ben kalp hastası mıyım ki benden bunu istedi? EKO testi canımı yakar mı?

3-4 yıldır devam eden şikayet birden bire ortadan kalkmaz. Şu ara olmaması hastalık varsa geçtiğini düşündürtmez. Bazı test sonuçları hastalığı, bazıları da hastalığa benzeyen ama hastalık olmayan sonuçları gösterir. EKO dediğin kalbin ultrasonudur.

Yani canını yakmaz. Kapak esneklikleri ve doğumsal küçük farklılıklar da çarpıntı yapabilir. Kalbin kaslarını, kapaklarını, çalışmasını, kalp zarını, kalbe bağlı büyük damarlarını TT EKO kardiyografi tetkiki ile değerlendiririz. Çok faydalı, zararsız çok önemli bir tetkiktir.

Mutlaka yaptır.



HER YAŞTA OLABİLİR

42 yaşındayım. Bütün eklemlerim ağrıyor. 3 aydır tetkikler yapıldı. Romatizmalı eklem iltihabı olmuşum. Ne yapmalıyım?

SAKİN ve sabırlı olmalısın.

Bağışıklık sistemi hastalıkları stres-sıkıntı-kaygı- evham ve huzursuzlukla artar. Artritin kelime anlamı, eklem iltihabı demektir.

Romatoid artrit, küçük eklemlerin (el eklemleri, el bileği ve ayak eklemleri) öncelikle tutulduğu, kronik seyir gösteren ve tuttuğu eklemde hasara neden olan; birçok organ ve sistemi de tutabilen otoimmün bir iltihabi eklem hastalığıdır. Yaygın bir hastalık olup, her yüz kişiden birinde görülür.

Her yaşta gelişebilir, fakat çoğunlukla 40-60 yaşlarında başlar. Kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazladır. En önemli tedavi takiptir. Doktorunu seç. Takibine geç.



DERDİM GÖBEĞİM!

132 kiloyum. Boyum 178 santim. Zayıflamak istiyorum ama hemen de çok kilo vermekten korkuyorum. En fazla ne kadar kilo vereyim?

EĞER kilolu iseniz kilo vermen hayat kaliteni ve hayattan aldığın zevki arttırır. Senin de tedirginliğin haklı ve normal. Hızlı kilo vermenin riskleri şişmanlığın oluşturduğu risklerden daha tehlikelidir. Zayıflama programları kişiye özel olmalıdır. Her birey için verilebilecek maksimum kilo o bireyin fazla kilosuna, hastalıklarına, yaşına ve yaşam şekline göre farklılık gösterir. Haftada yarım en fazla bir kilo ağırlık kaybı hedeflenmesi uygundur.

Bunu yaparken yaşam şeklini değiştirmek gerekir.

Yoksa verilen kilolar tekrar alınabilir. Amaç hızlı ve çok kilo vermek değil sağlığımızı bozmadan zayıflamaktır.



TANSİYONU İHMAL ETME

67 yaşındayım. 6 ay önce felç geçirdim. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum. Yiyeceklerden nelere dikkat etmeliyim?

ÖNCELİKLE nasıl yemeniz gerekiyor ona dikkat edin. Az az sık sık yemek yiyin. Yemek yerken dik durumda oturun.

Lifli gıdalar yiyin. Hareketsizlik nedeni ile kabızlık olabilir. Burnunuzun tıkanmamasına dikkat edin. Çiğneme durumunuza göre püre haline getirilmiş şekilde gıda tüketin. Elinizle karnınızı gün içinde ovun.

Rahat gaz çıkartın. Uzuvlarınızı gerek kendiniz gerekse yakınlarınız gün içinde düzenli olarak hareket ettirsin.

Tansiyon durumuna göre tuzsuz yiyin.