Kontrolleri aksatma

3 ay önce böbrek yetmezliği hastası olduğumu öğrendim. Oruç tutmak istiyorum. Nasıl tutabilirim?

İSTEKLER ve elimizdekiler uyumlu olmalı.

Böbrek yetmezliği hastalığı açlık ve susuzluktan olumsuz etkilenir. Gücü yetmeyenlerin oruç tutması önerilmiyor. Böbrek yetersizliğinde en kesin tedavi bol su içilmesi olduğundan, böbrek hastalarının oruç tutmaları sakıncalıdır. Böbrek yetersizliği olanların oruç tutmaları halinde yetersizlik daha da ilerler. Ramazan ayında böbrek hastaları, iftar ile sahur arasındaki dönemde su açıklarını kapatamadıklarından, hastalığının farkında olmayan birçok kişi, ramazan sonrası böbrek yetersizliği nedeniyle doktora başvurur. Diğer taraftan böbrek taşı olan hastaların susuz kaldığı dönemlerde şikayetleri artabileceğinden dikkatli olmaları gerekmektedir.



DÜZENLİ KULLANILMALI

Glokom hastasıyım. Sık sık göz damlası kullanıyorum. Göz damlası orucumu bozar mı bozmaz mı arkadaşlarla tartışıyoruz. Sizce ne yapmalıyız?

HAYIR bozmaz. Oruç tutan hastalar glokom denilen göz içi basınç artışı ya da göz hipertansiyonu tanısı konmuşsa ilaçlarını düzenli kullanmalılar.

Ramazan ayında hedef basıncın sınırında bulunan terminal glokomlu hastaların kontrollerini mutlaka sıklaştırılmalı ve gerekirse ek ilaç başlanmalıdır. Gözdeki "Santral Retinal (görme tabakası) Toplardamar" tıkanıklığı sıklığı artabilir.



DİYET İLAÇLARI...

21 yaşında bir kadınım. Adet düzensizliğim ve sivilcelerimden kurtulamıyorum. Şimdi de 3 ayda 10 kilo aldım. Arkadaşlar zayıflama ilaçlarını önerdi. İnternette satılıyormuş. En az kaç ay kullanmam gerekir?

ANLATTIKLARINA bakılırsa internet malzemeleriyle tedavi olman doğru ve mümkün değil. öncelikle TSH, Prolaktin, FSH, LH ve östrojen gibi testleri ve ultrason görüntülemeleri yaptırman gerekecek.

Mutlaka düzenli takip edileceğin bir İç Hastalıkları Uzmanı bulmalısın. Özellikle Polikistik Over Sendromu ve hiperprolaktinemi gibi hastalıklar bütün şikayetlerine neden olabilecek hastalıkların başında gelir. İnternetten alacakların ilaç değildir.

Gıda takviyesi olarak tarif edilen bu ürünlere ait güvenilir tıbbi çalışmalar elimizde yok. Macera arama. Var olan şikayetlerine yenilerini katma.



BUNLAR ALARM SESİ!

2 yıldır tansiyonum yüksek. Hap, perhiz tamam. Ama son 7 gündür tansiyonlarım yükselmeye başladı. Gece uykum da az. Oruç tutmaya devam edebilir miyim?

BEDENİN var olan haline tahammül göstermemiş. Uzun süreli açlık hali, susuzluk hali tansiyon yükselmesi başta olmak üzere çok ciddi hastalıklara neden olabilir. Bedenden gelen alarm seslerini duymazsan hastalığın sesini duyarsın.

Hipertansiyon hastalarının iftarda aşırı yemek yememeye dikkat etmeleri şarttır. Ramazan ayının ilk günlerinde yüksek tansiyona bağlı sağlık sorunları daha sıktır.

Hipertansiyon hastalarının ilaçlarını aksatmadan kullanmaları gerekir. Ara ara tansiyon ölçümlerini yap. Gerekirsen doktoruna danış. Bence birkaç gün bedeni toparla. Sonra yeniden karar ver.