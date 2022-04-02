Menopoza girdim

6 ay önce menopoza girdim. Çok terliyorum. Suyu azalt geçer dediler. Azaltayım mı?

AZALTMA. Aksine su içimini günde 2- 2.5 litreye çıkart. Fiziksel aktivite, hastalık durumu ve çevre ısısı gibi faktörler sıvı gereksinmesini etkileyebilmektedir. Normal böbrek fonksiyonlarının sürdürülmesi, idrar yolları enfeksiyonları, böbrek taşları ve kabızlığın önlenmesi açısından gereklidir. Taze sıkılmış meyve suları, süt, ayran ve çorbalar uygun sıvı kaynaklarıdır ve aynı zamanda diğer besin öğelerini de içerirler. Kalsiyum gereksinmesini karşılamada süt iyi bir içecektir.

PROSTAT SANIYORLAR

62 yaşındayım. Tansiyon için idrar söktürücü verdiler. Sürekli tuvaletteyim. Herkes prostat sanıyor. Başka bir ilaç istesem mi?

İLACI yutmadan etkisinin ve yan etkisinin nasıl olacağını bilemeyiz. Bence bunları doktorunuzla paylaşmalısınız. Bazı tansiyon ilaçları prostat büyümesi olanlarda ilk tercihimiz olur. Prostat ile ilgili hastalığını ona anlat. Alfa Bloker denilen ilaç grubu şayet senin için kullanılmasına engel bir durum yoksa hem hipertansiyon hem de Prostat bezi hastalığını tedavi edici olacaktır.

ÜROLOJİ'YE GÖRÜN

78 yaşındayım. Mesane rahatsızlığım var. Tuvaletimi yaparken acı çekiyorum. Kullanmadığım ilaç kalmadı. Ne yapmam gerekiyor?

ÜROLOJİ takip edip gerekenleri yaptıysa ozon tedavisi uygulamasını değerlendirebilirsiniz. Bununla beraber tekrarlayan enfeksiyonlar söz konusu ise mezoterapik tedaviler yapılabilir. Bu konuda deneyimli doktor bulmalısınız.