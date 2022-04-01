Hemen doktora

3 aydır sütyenimde beyaz lekeler görüyorum. Adet dönemimde memelerimde şişme ve ağrılar oluyor.

Adetimin düzeni de bozuldu. Kadın doktoruna gitsem iyi olur mu?

KESİNLİKLE iyi olur. Hem adet düzensizliği hem memelerle ilgili şikayetler hormonlarına bakmamızı gerektiriyor. Özellikle Prolaktin dediğimiz hormonların bu şikayetlerle ilgisi olabilir. Kadın hastalıkları açısından da değerlendirilmen uygun olur. İleride çocuk sahibi olamamana neden olabilecek ihtimaller de var.



ADETLERİM DÜZENSİZ

Annem yumurtalık kanseri. Benim de adetlerim düzensiz. Doktor CA- 125 diye test istedi. Ne yapacağım?

CA-125, yumurtalık kanseri tedavisinin takibinde kullanılmaktadır.

Hastalığa yakalanmamış yüksek riskli kadınların izlenmesi için de bazen bu teste başvurulmaktadır.

Adet sırasında, gebelik, endometriyoz ve pelvisin iltihaplı hastalığı gibi rahatsızlıklarda da CA-125 kan düzeyleri yükselebilmektedir. Yani sadece kanser ile ilgili bilgi vermez.



TEDAVİ EDİLMELİ

BENİM cinsel organımdan sarımsı akıntı geliyor. İdrarda yanma da başladı. Bu hastalık ne olabilir?

ANLATTIKLARIN bel soğukluğu olarak da bilinen Gonore hastalığını düşündürüyor. Gonore cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan biridir.

Etkeni 'Neisseria gonorrhoeae' isimli mikroptur. Özellikle üreme sisteminin rahim ağzı, rahim, tüpler ve idrar yolları gibi bölgelerinde kolayca çoğalabilmektedir. Ağız, boğaz, göz ve anüs bölgelerinde de görülebilir.

Hemen muayene ol, tedavin başlasın.