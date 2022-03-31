Kaynanam kabusum

Benim derdim kaynanam. Beraber oturuyoruz. Sürekli bana laf sokuyor. Hanımla da baş başa kalamıyoruz. Kabusum oldu! Onu sakinleştirmek, uyutmak için hangi çayları içirmeliyim? Bana bir çare!

BENCE önce kaynananı elini öp. Kendi halini anlat.

Var olan durumdan haberdar et. Senin de bu sıkıntılardan huzursuz olduğunu uykusuzluk çektiğini söyle. başladığın ilacı anlat. Kendisi de bu durumdan şikayetçi ise doktora gidebileceğini, ilaçlardan faydalanabileceğini anlat. Sevdiği müzikleri birlikte dinleyerek dost olmaya çalışın. Kızgınlık tüm hayatınızı bozar. Birlikten kuvvet doğar. Papatya çayı, rezene çayı, ıhlamur ve melisa çayı akşam içilirse rahatlık verir.



MUAYENESİ ŞART

Bir yıldır evliyiz. Ayda en az 2-3 kez eşimle birlikte oluyoruz. Adetlerim düzenli. Ancak her ilişkiden sonra idrarımda yanma oluyor. Ne yapmalıyım?

EŞLERİN ilişki öncesi temizliği önemlidir. Taraflar yeterli temizlik yapmazlarsa sıklıkla kadınlarda olmak üzere idrar yolu infeksiyonları meydana gelebilir. Bu açıdan koruyucu bir uygulama olarak ilişki sonrası idrar yapmanız faydalı olabilir. İlişki usulleri, süresi, idrar yollarınızda aşınmaya bağlı yanma meydana getirebilir. Hatta eşinizin prezervatif kullanmasına bağlı alerjiler bile idrar yaparken yanmalara neden olabilir. Kadın Hastalıkları Uzmanı muayenesi uygun olur. Maydanoz çayı içmeyi de ihmal etmeyin.



TAKİP GEREKİYOR

Romatizma hastasıyım. Şikayetlerim çok. Ağrılardan uyuyamıyorum. Hacamat yaptırsam iyi gelir mi?

ROMATİZMA dediğiniz hastalık iltihaplı veya kireçlenme diye iki farklı grup hastalık için ortalama anlatılan bir ifade. Kireçlenme mekanik bir sorundur.

Kol ve bacaklarda eklemlerimizin yüzlerindeki kıkırdak bozulmaları, sıvı azalmaları sonucu kireçlenmelere bağlı hareket azalması meydana getirir. Hacamat tedavisi direk etkili olmaz. İltihaplı romatizmalar otoimmun hastalık dediğimiz süreçlerle ortaya çıkar. Ağır metaller bu tip hastalıklarda suçlanan süreçlerdendir. Hacamat için bize başvuran hastalarımızın durumuna göre kişiye özel karar verdikten sonra uygulama yapıyoruz.



SÜPERMEN YAPMAZ!

Hocam 55 yaşındayım. Erkeklikten emekli olduk! "Ozon yaptır" dediler. İyi gelir mi?

İFADELERDE bir acelecilik var gibi. Ozon tedavisi arabanın benzini gibi "doldur, sür" etkisi yapmaz.

Yani bugünden yarına Süpermen'e çevirmez. Ozon tedavisi beden hücrelerini yenileyici özelliğe sahiptir.

Öncelikle erektil disfonksiyon dediğimiz bu sonucun sebebini bulmak lazım. Yani lastiği patlamış arabaya benzinin kralını koysan da lastik düzelmez. Üroloji, İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. TSH, glikoz metabolizma testleri, testosteron dahil bazı testler gerekir.

Ozon tedavisi uygulamanda sakınca yok.