55 yaşındayım. 15 yıldır miyomum var. Menopoza giriyorum. Ameliyat şart mı?
HER miyom ameliyat edilmez.
Takipte boyutları yılda 2 kattan fazla artarsa, hamileliği önlerse, düşük doğumlara neden olursa, etrafındaki komşu organlara büyüklüğü nedeniyle baskı yaparsa ameliyat kararı alınabilir. Anlattıklarına bakılırsa böyle bir durum yok. Bu nedenle takibe devam edilebilir. Seni takip eden doktorun tavsiyesi önemlidir.
ENGİNAR TÜKETİN
Kolesterolüm yüksek. Aileden gelen böbrek taşım var. Asker arkadaşım enginar önerdi. Ben hiç sevmem. Dedikleri kadar önemli mi?
HASTALIKLARIMIZA uygun beslenme tamamlayıcı tıp olarak oldukça değerlidir. Enginar da tüm sebzeler gibi ayrı bir mucize.
Liflidir. Kolesterolü düşürücü, idrar söktürücü, böbrekteki kumların dökülmesine yardımcı özellikleri vardır. Ayrıca karaciğer hastalıklarındı da önler. Yemelisin.
BÜYÜK GÖĞÜS SORUNU
43 yaşındayım. Göğüslerim büyük. Sırtım çok ağrıyor. Küçültmek için doktora gittim. Sigorta ödemez dedi. Doğru mu?
BÜYÜK meme yapısı bel, boyun, sırt ağrıları, fıtıklara neden olabilir. Bu nedenle hastalık söz konusu olur. Bu nedenle ameliyat gerekebilir. Eğitim ve araştırma hastanelerinin genel cerrahi ve/ veya plastik ve rekonstruktif cerrahi bölümlerine randevu almalısınız.
Menopoz ve miyom
55 yaşındayım. 15 yıldır miyomum var. Menopoza giriyorum. Ameliyat şart mı?
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