Önce kontrol gerekir

Hocam, 4 yıldır evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Arkadaşlarım bir jel önerdi. İlişkiye iyi geliyormuş. Ben de kullanayım mı?

CİNSEL ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir.

İşle ilgili olumsuzluklar, ruh halindeki bozukluklar ve yorgunluk ilişki isteğini azaltır. Eğer stres ve depresyon sorunları ayrıca bunlar için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da aşka olumsuz katkıda bulunur.

Cinsel performansının azalmasından duyacağın endişe de seni başarısızlığa sürükler. Eşinin olumsuz tavrı, kaprisi de ilişkinize zarar verir. Sen bunları halletmeye başla.

Ayrıca testosteron, prolaktin ve TSH gibi hormonların ölçümünü yaptır.

Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir.



GÜVENİYORUM AMA...

34 yaşında evli bir kadınım. Eşimle ilişkimiz iyi. Ancak cinsel organımda siğiller var. Nerden geldi anlamadım. Eşime geçer mi?

SİĞİLLERİN değerlendirilmesi gerekir. Kadın Hastalıkları Uzmanı'na gitmelisiniz.

Genellikle HPV dediğimiz Human Papilloma Virüs denilen bir mikrop buna neden olur. HPV bir kişiden diğerine cinsel ilişki ile geçer. Bu mikrop bulaştıktan 1.5 ay veya 6 ay sonrasında siğiller ortaya çıkabilir. Siğilin kendisi tedavilerle ortadan kaldırılabilir. Ancak HPV aynı uçuk hastalığında olduğu gibi bedende kalmaya devam eder. Bu nedenle hastalık ara ara tekrarlayabilir.

Ozon tedavisi dahil tedavi metotları uygulanarak takip edilmeli.



BÖBREĞE İYİ GELMEZ

74 yaşındayım. 14 yıldır böbrek hastasıyım. İlaçlarla idare ediyordum. İki ay önce kalp krizi geçirdim, üre yükseldi. Her iki böbreğimde de kist var. Diyalize girmeye başladım. Siyah turpun böbrek kistine iyi geldiği söyleniyor. Acaba kullansam bir zararı olur mu?

SAKIN yoğun miktarda turp tüketme. Turpun içinde yoğun miktarda potasyum vardır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda potasyum artışı olur. Böbrek potasyumu atmadığından fazla potasyumun zararları olabilir.

Diyaliz sonrası potasyum değerlerini sorun. Ayrıca size özel yemek listesi hazırlanması gerekir. Yediklerin hastalığını etkiler.



DİYABETE İYİ GELİR

55 yaşındayım. 4 yıldır şeker hastasıyım. Kardeşim de şeker hastası. Ozon tedavisi yaptırdı. İyi geldiğini söyledi. Ben de yaptırayım mı?

ÖNCE Ozon Tedavisi Sertifikası olan bir doktor takibine gir. Ozon, pankreas hücre çalışmasını düzenler.

Hücre yenilemesi yapar.

Bedenin tüm hücrelerini yenileyici uyarı sağlar.

Yani şeker hastalarının ozon tedavisi yaptırması uygundur.