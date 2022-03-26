Tedbir almak şart

41 yaşındayım. Aşkta erken tükeniyorum. Doktora gittim ama kan tahlillerim normal. Ne yapmalıyım?

ÖNCE üroloji uzmanına git. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri üroloji uzmanı ister. Gerekirse iç hastalıkları, psikiyatri devreye girebilir.

Eşinle günlük hayatındaki uyumsuzluğun da bunda payı olabilir. Tespit yapıp tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün.



DOKTORA GİT

29 yaşındayım. Askerden geldim. Sağ mememde nohut kadar beze var. Meme hastalığım olabilir mi?

ERKEKLERDE de meme hastalığı olur. En yaygın görülen belirti de meme dokusunda kitle veya kitlelerdir.

Genel cerrahi uzmanı veya iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Erken teşhis erken tedavi demektir. ani meme deyince herkes kadınlara has bir hastalık sanmasın. Erkekler bunu daha fazla ihmal ediyor.



ÇOK UTANIYORUM

Cinsel organım küçük. Çok utanıyorum. Tedavisi mümkün mü?

CİNSEL birliktelikte senin ve eşinin mutlu olması başarılı olmak demektir. Dolayısıyla organ boyutlarından bağımsız bir konudur.

Yaklaşık beklenen ortalama erkek cinsel organ ölçümü 10-18 santimetre kadardır. Ancak daha uzun veya daha kısa olması cinsel hayattaki mutluluğu belirlemez. Ayrıca bence şu "büyütmek" konusunu fazla büyütme.