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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 24 Mart 2022, Perşembe

Memnunum ama...

Eşimle sorunumuz yok. Haftada 2-3 kez ilişkiye giriyoruz. Allah korusun ya çok yapınca prostat kanseri falan olursam?
ARAŞTIRMALAR sık ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığını gösteriyor. Önemli olan sağlıklı beslenme, yeterli uyuma, sigara, alkol zararlı alışkanlıklardan sakınmaktır.

HEP AKLIMDA
22 yaşındayım. Askerliğimi yaptım. Hep aklıma cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum. Bu bir hastalık mı?
YAŞIN gereği bu doğal. İlişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur. Umarım seninkisi böyle değildir.

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