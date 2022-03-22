Suçlu tansiyon!

Eşim 5.5 aylık hamile. Tansiyonu yükseldi. Sonra düştü. Böyle ara sıra tansiyonu çıkarsa babasının idrar söktürücüsünü kullanabilir mi?

SAKIN HA! Gebelik döneminde ortaya çıkan tansiyon yüksekliği, sıradan bir durum değildir. Hem annenin hem bebeğin hayati riskleri söz konusu olabilir. Mutlaka doktor tarafından muayene edilmesi gerekir. Gebelikte bazı tansiyon ilaçları kullanılabilir. Ayrıca sadece tansiyon yüksekliği değil idrarda protein kaybı olup olmadığı da kontrol edilmelidir. İdrar söktürücüler bebeğin kan dolaşımını etkileyip ölümcül zararlar verebilir.

HASTAYA GÖRE DEĞİŞİR

58 yaşındayım. Kadın doktoruna gittim. "Rahim ağzından parça alalım" dediler. Komşum da gitti, ona sadece camda tahlil yapmışlar. Benden neden parça alıyorlar?

HERKESİN bedeni ayrı, hastalığı ayrıdır. Bazen SMEAR dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir. Bazen de parça alınır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması (konizasyon) ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması (LEEP) rahim ağzı hastalıkları tanısında ve cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerdir.

Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında yerleşen ve kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tanı ya da tedavi amacıyla çıkartılır.

Anestezi ile yapılır. Canın yanmaz.

SAKİNLİK GEREKİR

Eşimle ilişki isteğim azalmıştı. Doktor, "Spor yap, düzelir" dedi. Ben de haftada 3 kere maç yapmaya başladım. Ancak yine hemen bitiyorum. Spor yapmaya devam edeyim mi?

YAPMA. Spor bedendeki kas miktarını arttırır. Testosteron hormonu arttığında cinsel ilişki isteği olumlu etkilenir. Bu nedenle egzersiz yapın deriz. Sen vur deyince öldürmüşsün. Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası kısa sürede yüksek enerji ve aktivite gerektiren cinsel ilişkide başarılı olmaya çalışmışsın. Sonuç hüsran olunca paniklemişsin. Gerek yok. Cinsel ilişki öncesi hafif tokluk, dinlenmiş hal, sakinlik tavsiye edilir.

ERKEKLERDE SIK GÖRÜLÜR

Yaşım 26. 11 aydır evliyim. Başından beri erken boşalma sorunu yaşıyorum. Arkadaşlar zeytinyağı önerdi. Ayrıca "Kudret narı ye" dediler.

Sizin önereceğiniz bir şey var mı? Ne yapmalı?

CİNSEL ilişki öncesi duygusal halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İşle ilgili olumsuzluk, huzursuzluk, güvensizlik, yorgunluk öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres-depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da aşkı olumsuz etkiler. 'Cinsel performansım azalır' endişesi de başarısızlığın en büyük sebebidir. Eşinin olumsuz tavrı da ilişkinize zarar verebilir. Sen bunları hallet. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonlarına baktır. Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir.