Yaklaşmaya korkuyorum

11 yıllık evliyiz. 4 çocuğumuz var. Artık hanıma yaklaşmaya korkuyorum. Bir çocuk daha olur diye panikteyiz. Tüplerimi bağlatalım dedi. Ne demek o?

ÇOCUK olması için kadının yumurtasının rahme gelmesi gerekiyor. Yumurtanın geldiği kanala tüp deniyor.

Ameliyatla bu tüpler bağlanır.

O zaman yumurta rahime gelemez. Erkeğin spermi rahime ulaşsa da yumurta olmayınca gebelik olmaz.

Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder. Gebelik ihtimali çok nadirdir. Anne sütüne zararlı etkisi yoktur. Merak edilecek bir tarafı yoktur.



ÜROLOJİ'YE GÖRÜN

19 yaşındayım. Bekarım. Cinsel organımda büyüme oldu. Çok panikledim. Neden olmuştur?

ÖNCELİKLE Üroloji Uzmanı'na muayene olmalısın.

Çünkü bu söylediğin şikayetin hastalık mı, farklılık mı olduğunu ayırt etmemiz gerekir. Ergenlik dönemi boyunca organ boyut ve şekillerinde gelişme, değişme, büyüme olabilir. Ama alerji, büyüme hormon fazlalığı gibi çeşitli durumlarda da bu şikayet ortaya çıkabilir.



TEMBELLİK YAPMA

Hocam, derdim çok büyük. Şişmanım. Bu durumdan hiç memnun değilim. Kilo vermeye çalışıyorum. "Şeker kullanma" dediler. Çayı şekersiz içemem, onun yerine ilaç verseniz olmaz mı?

OLMAZ. Buradan reçete yazılmaz. Günde 5 ince belli bardakla çay içsen.

Her birine sadece bir küp şeker koysan bir yılda 36 bin 500 kalori, yani 5 kilo alırsın. Ona göre hesap yap.

Çay içme memuru değilsin ki mecbur olasın. Çay kabızlık yapar. Kilo veremezsin.

Papatya iç, ıhlamur iç, rezene iç. Bir de bol bol su iç.

İlaçla uğraşma. Kendine güven. Tembellik yapma.



İHMALE GELMEZ

Hocam, 4 aydır ishalim var. Doktora gittim "Çölyak hastalığı olabilir" dedi. Perhiz listesi verdi. İlaç kullanmayayım mı?

BU hastalıkta bağırsaklarda besin maddelerinin sindirimi, emilimi bozulur. Buğday, arpa, çavdar ve bir dereceye kadar da yulafta da bulunan bir protein olan glutene karşı hassasiyet gösterirler. Bu kişiler gluten içeren gıdalarla beslendiklerinde ince bağırsakların iç yüzeyini örten hücrelerden oluşmuş olan ve mukoza diye adlandırılan kısımda bozulma olur. İshal kilo kaybı olur. Esas tedavi diyet uygulamasıdır. Ama ileri tetkik için gastroenteroloji uzmanına görün.