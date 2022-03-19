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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 19 Mart 2022, Cumartesi

Eşim üzülmesin

Yeni evliyiz. Hanım beraber olurken zorlanıyor. Daha olmadı ben ısrar etmiyorum. Konuşursak üzülür diye bir şey diyemiyorum.
Ablasına söylesem doğru olur mu?
EŞİNLE bu konuyu konuşmalısın. Ablasından alması gereken bir bilgi varsa buna kendi karar vermeli. Tıbbi destek için iç hastalıkları veya kadın hastalıkları uzmanı, psikolog başvurusu uygun olur. Anlattıklarından direk bir hastalık ihtimali var diyemiyorum. Sosyal gelenekler, bilgiler, eksik yanlış olabilir veya vücuduyla ilgili farklılıklar, hastalıklara bağlı şikayetleri söz konusu olabilir. Israrcı ve zorlayıcı olmaman takdirlik bir davranış. Şimdi çözüm zamanı.

İLİŞKİYİ ETKİLEMEZ
6 yıllık evliyim. 4 tane de elinizden öper çocuğumuz var. Eşim komşulardan duymuş. "Tüp bağlatalım" dedi. Bunun özel hayatımıza bir zararı olur mu?
KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır.
Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.
Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.

40'TAN SONRASI ÖNEMLİ
34 yaşındayım. Eşim ve işim iyi. Ama ileride cinselliğimin azalmasından korkuyorum. Bu konuda hangi hastalıklar sıkıntı çıkarır?
ŞEKER hastalığı, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, obezite, prostat büyümesi, prostat kanseri tedavileri, kötü beslenme, düzenli fiziksel aktivite yapmama, kronik sigara ve alkol kullanımı, 40'lı yaşlarla birlikte testosteron miktarında azalma, stres başta olmak üzere ihtimal çok. Ama sen bunları kafana takma. Bu da şimdiden stres yaşatır.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Eşim üzülmesin
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