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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 18 Mart 2022, Cuma

64’ünde aşk...

Yaş 64 oldu ama hala güçlüyüm. Eşim ise kaçıyor. Ne yapmalıyım?
Önce eşinle bu konuyu konuş. "Ayıp" diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Zanlara, kuruntulara kapılırsın. Bu durumu daha da zorlaştırır. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eşinin sana anlatamadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. Bazen idrar kesesi, rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikâyetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler.

PROSTATA DİKKAT
3 haftadır küçük abdestimi yaparken kan geliyor. Neden olabilir?
İdrar yaparken meydana gelen kanamalar prostat ile ilgili olabilir. Beraberinde sol kasık ağrıları erkeklerde erkeklik torbaları, kadınlarda yumurtalıkları araştırmayı gerektirebilir. Kas ve liflerinin gerilme-çekilme- yırtılması da ağrılara yol açabilir. Ama mutlaka üroloji uzmanının görmesi gerekir.

ÇOCUK İSTİYORUZ
Doktor bey benim yaşım 37 oldu. 2 yıllık evliyiz. Erkeğim. Çocuğumuz olmuyor. Hangi testleri yaptırmamı önerirsiniz?
HASTALIK tetkik planlaması hastayı muayene eden Doktor tarafından yapılmalıdır. Bunun için Üroloji uzmanı veya İç Hastalıkları Uzman muayenesi ile başlamak gerekir. Yine de genel olarak yapılan tetkikleri anlatmak gerekirse; Semen analizi, FSH, LH, TESTOSTERON, PROLAKTİN, TSH testleri istenebilir.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU 64’ünde aşk...
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