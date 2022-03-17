Salep isteği arttırır

59 yaşındayım. Kış aylarında hep öksürüyorum. Kahveci salep yapıyor iyi gelir diyor. Gerçekle ilgisi var mı?

KAHVEDE yapılan salep, kahvehaneciye de yarar. Özellikle kışın iyi havalandırılmadığında öksürükle etrafa yayılan mikroplar birçok kişiye bulaşır. Hastalığın biri biter, öbürü başlar. Sık sık havalandırsın. Hastalanan arkadaşlar böyle toplu yaşam alanlarından uzak dursunlar. Diğer arkadaşlarını da böyle korusunlar.

Salebe gelince; bazı orkide çiçeklerinin yumrularından hazırlanır. Ayrıca afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırırı.

Çiftlerin yüzünü güldürür. Yani, günde bir bardak içebilirsin...



EŞİM ÇOK KABA!

29 yaşındayım. 3.5 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Bana biraz kaba davranıyor. Hala hamile kalmadığım için kızgın. Ne yapacağım?

KAFAN da duyguların da karışık.

Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş. Yanlış bilgi ve zannederek yaşanmaz. Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir.

Düzenli ve doğru cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı. Stres, korku ve kaygı çocuk sahibi olmayı geciktirebilir. Rahatlık ve huzur, rahatlık ve huzur getirir.



İLAÇ İYİ GELMEDİ

İki yıldır tansiyonum yüksek. İlaç kullanmama rağmen şikayetlerim arttı. Doktor yeni bir ilaç verdi. Bu defa da hanımla ilişkimiz sıkıntıya girdi. İlaçtan olabilir mi?

DOKTORUNA tekrar başvur.

Bazı tansiyon ilaçları iktidarsızlık yapabilir. O ilacın yerine yeni ilaç verir. Ayrıca hipertansiyon hastalarında damar sertliği nedeniyle de sertleşme sorunu erken yaşlarda başlayabilir. Yani belki ilacın yan etkisi değildir. Sadece sorunun başlaması ilaç ekleme zamanına denk gelmiştir. O zaman tetkik ve farklı tedaviler gerekebilir. İhmal etme, hanıma da durumu izah et.



ELİM AYAĞIM TİTRİYOR

1.5 aydır evliyim. İlişkiden önce güç olsun diye bal ve şerbet ye dediler. Bal, şerbet tamam. Ama tam başlarken elim ayağım titriyor. Ter atıyorum. Eşim "sakin ol" diyor. Ne yapacağım ben hocam?

BAL, şerbet sonrası el, ayak titriyorsa şekerin düşüyor olabilir. Bu da şikayetlerini izah edebilir. Ayrıca şeker düşmesi cinsel ilişki performansını düşürebilir. Yine olmazsa diye düşünmende sıkıntıyı arttırır.

Hemen Şeker yükleme testi yaptır İç hastalıkları uzmanı takibine gir.