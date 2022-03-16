Çok heyecanlıyız

Yeni evlendik. Çok heyecanlıyız. Akşamı zor bekliyorum. Beraber olunca da hemen bitiyor. Normal mi? Değilse ne yapabilirim?

ANLATTIKLARIN hastalık değil. Evliliklerin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir erken boşalma. İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz.

Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz.

Merak edilecek bir durum yok. Ayrıca erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun?

Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemli... Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza ulaşmasıdır.

Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir.

Cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında bu durum görülebilir.

Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir.

Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme.

Gurur meselesi yapma.



EŞİM UTANGAÇ

28 yaşındayım. Görücü usulü evlendik. Eşim çok sıkılgan. 1 çocuğum var. Bazen canım beraber olmak istemiyor. Ama eşim bunu anlamıyor. Bazen de ben istiyorum ama utancımdan diyemiyorum. Yanlış mı yapıyorum?

ÖNEMLİ olan sizsiniz.

Siz derken, eşinle sen... Cinsel ilişki ikinizin arasında geçen bir durum. Her ikinizin istek ve uygunluğu önemli.

Toplumumuzda kadın cinsel ilişki isteğinde bulunursa bu hafifliğidir gibi bir önyargı maalesef var. Hangi kelimelerle anlatırsa bunu anlar ve makul karşılar iyice düşünmen gerekir.

Mesela sıra bende diyerek bunun normal bir durum olduğunu anlatan bir ifade seçebilirsin. Eşler hem konuşa konuşa hem koklaşa koklaşa anlaşmalılar. Bunun kadar doğal bir durumda olmaz. Çocuğunun annesini de artık tanımış olması gerekir.



EVDE HUZURSUZUM

41 yaşındayım ve mühendisim. Eşimle haftada bir ya da iki kez ilişkiye girebiliyoruz. Huzursuzum. Neden böyle oluyor?

CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişini isteği beklentisi, bedensel, ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Unutmayın cinsellik, sadece cinsel organların ilişkisi değildir.

Ruhun paylaşılması demektir.

Cinsel birlikteliğin azalması ilişkiyi zedeleyebilir.



KORKUYORUM

21 yaşında kadınım. Bildiğiniz gibi günün birinde evleneceğim. Ama ben tanımadığım bir erkekle nasıl baş başa uyuyabilirim. Korkuyorum.

ÖNCELİKLE sakin ol. Evlilik tanışır tanışmaz yapılan bir uygulama değil. Yani panikten böyle düşünme. Görüşme, söz ve nişan süreçleri var. Yani kişiler ve aileleri tanışıyor, konuşuyor. Karar veriyor.

Evlilik sonra. Ayrıca evlilik bedensel ve ruhsal farklılaşmaya da neden olur.

Bu hali de yavaş yavaş tecrübe edineceksin. Zaten güvenemeyeceğin bir damat adayıyla da evlenme.

Bu durum için etrafından, psikologdan mutlaka destek al. Panik olacak bir durum yok. Milyarlarca insan evleniyor.