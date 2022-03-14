Eşim çok şikayetçi

3 aylık evliyiz. Gece dişlerimi gıcırdatıyormuşum. Eşim bu durumdan çok şikayetçi. Son 2 haftadır mecburen salonda yatıyorum. Sabahları çenem ağrıyor. Ne yapayım?

BU hastalığın adı bruksizim. Stres, sıkıntı, kaygı ve huzursuzluk dönemlerinde artan bir şikayettir. Sebebini araştırmak uygun olur.

İç Hastalıkları Uzman takibine gir. Bize başvuran hastalarımıza önce hastalık tanısı için testler yaparız.

Bu arada ruhsal ve günlük hayattaki hallerini anlamaya çalışırız. Gerekirse diş doktoru, psikolog ve psikiyatrist desteği isteriz.

Ayrıca çene kası botoks tedavisi, ağızlık, uyku tedavisi başta olmak üzere tedaviler başlarız. Yani tek bir ilaçla tedavisi olan bir durum değil. Eşine de sana da faydalı olmamız için bir an önce doktor takibini başlatmalısın.



BİRLİKTE OLAMIYORUZ

Eşim öldü. 5 yıl sonra ikinci kez evlendim. Beyim benden 9 yaş büyük. Ben de 58 yaşındayım. Evleneli 2 yıl oluyor. Ama son 2 aydır hiç birlikte olamadık. Benden soğumaması için ne yapabilirim?

ÖNCELİKLE 2 aylık birlikte olmama nedenini tam olarak tespit etmelisiniz. Birlikte konuşabilirsiniz. Sebep siz olmayabilirsiniz. Eşinizin ve sizin ruhsal-sosyal ve bedensel olarak değerlendirilmesi uygun olur. Mevcut hastalıklar, kullanılan veya değiştirilen ilaçlar başta olmak üzere kişilerin kendi elinde olmayan nedenler tespit edilirse mutlaka düzeltilmelidir. Öncelikle cinsi ilişkilerde kişilerin o zaman diliminde kaygısız, rahat, hafif tok, huzurlu, bir yere yetişme kaygısı olmayan bir halde ve rahat bir mekan ve ortamda bulunmaları da önemlidir.

Vakit kaybetmeden birlikte İç Hastalıkları Uzmanı takibine başlayın.



GÖNLÜNÜ FERAH TUT

Saçım dökülüyor. Nişanlıyım. Evlenene kadar durdurmak istiyorum. Borç, harç, düğün stresi derken doğru düzgün yemek bile yiyemiyorum.

Hocam bana bir çare.

SAÇ dökülmesi için gereken ne varsa sende var. Dolayısı ile saçın dökülmez ise şaşırmak lazım. Şimdi baştan başlayalım. Ayağını sıcak tut, başını serin. Gönlünü ferah tut, düşünme derin. Uyku kötü ise saçlar da kötüdür. Düzeltmek mecbur. Beslenmeyi yoluna koy. Hemen İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Takibine gir. TSH Tam Kan sayımı, demir, Tdbk, ferritin, CRP, Total Ig E, Biotin, 25oh vitd3, Vitb12, çinko tahlilleri başta olmak üzere kişinin muayenesine göre tahlil isteriz. Sonuçlara göre demir-biotin-C vitamini- D vitamini-çinko takviyeleri yapabiliriz. Haydi başlayalım.



EN GÜVENİLİR YÖNTEM

Hocam yaygın kas ağrılarım vardı. Ozon tedavisi önerdiler. yaptırmak istiyorum. Faydası olur mu?

OZON Tedavisi ağrı tedavilerinde önemli faydalar sağlayan bir tedavidir. Sistemik ozon tedavisi için Rektal İnsuflasyon Metodu veya diğer bir adıyla fitil yöntemi ile ozon tedavisi doğal, ağrısız, hızlı ve güvenilir bir metottur. Kan yoluyla yapılan ozona göre avantajları vardır. Tercihini bu yöntemden yana kullanan hastalar bu avantajlardan faydalanır. Bana başvuran fibromyalji hastalarıma Ozon Tedavisi ile birlikte PEMF terapi, kupa terapi, vitamin ve mineral desteği tedavileri de uyguluyorum.