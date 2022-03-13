56 yaşında aşk...

■ 56 yaşındayım. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Herhangi bir rahatsızlığım yok. Sıkıntım nedir? Neden böyle oluyor?

CİNSEL ilişki tek kişilik bir uygulama değildir. Eşiniz geç boşalıyorsa, siz erken boşalıyorum diye düşünebilirsiniz. Heyecanlı, panikli, yorgun hallerde, mekan ve zaman uygunsuzluğunda erken boşalmalar olabilir. Cinsel organ hassasiyet artışları da aynı şikayetlere neden olabilir. Geciktirici kremlere başvurulabilir.

BEBEK BÖYLE OLMAZ

■ Nişanlımla asansörde öpüştük. Zaten düğün 2 hafta sonra. Bir şey olmuş mudur? Çocuğumuz olursa erken doğum olur mu? Çok pişmanım.

ÖPÜŞMEYLE bulaşıcı bazı mikroplar kişilere geçebilir. Sadece öpüştüyseniz bebeğiniz olmaz. Bu nedenle kesinlikle korkmayın. Erken doğum her gebelik sürecinde ortaya çıkabilir. Bununda öpüşmeyle ilgisi yok. Keyifli düğünler.

EŞİM MUTSUZ

■ Nafiz Bey, 49 yaşındayım. Çabuk boşalıyorum. Cinsel organımda sertleşme geç oluyor. Bu da ilişkide eşimi ve beni mutsuz ediyor. Ne yapmalıyım?

ORGAN ile ilgili tetkikleri yaptırmak önemli. Penil Doppler Usg, testosteron ve TSH testleri yapılmalı. Ayrıca tam kan sayımı ve şeker yükleme testi gerekebilir. Hem Üroloji hem de İç Hastalıkları Uzmanı takibi iyi olur. Ayrıca ilişki öncesi eşinizle sevişme dönemini uzun tutmanız iyi olacaktır.