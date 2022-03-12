Nafiz Bey, 49 yaşındayım. Geçenlerde ilişki sırasında başımın arkasında bir ağrı oldu. Doktor bir ilaç verdi. Bir iki kere kullandım geçti. Aklıma takıldı acaba bu ağrı tekrar eder mi?
ORGAZM sırasında kalp atışı, damar sistemi, dolaşan kan ve hormonlar değişir etkilenir. Kafatası genişlemediğinden kafatası iç dolaşımı artınca baş ağrısı olabiliyor. Ancak yine de doğal şartlarda olmasını beklemeyiz. Böyle bir durumda bize gelen hastalarımızda hipertansiyon, kan şeker düşüklüğü, stres nedeniyle ve hatta kafa içinde basıncı arttıran hastalıkların başlangıç işareti olmasın diye temel bir muayeneden geçiririz. Kan şekeri başta olmak üzere bazı kan testlerini isteriz.
Boyun fıtığı da dahil olmak üzere ihtimalleri gözden geçirmek uygun olur.
ORTASI KARAR...
Bakıyorum herkes erken boşalmadan şikayetçi. Üç yıldır evliyim. Aksi gibi ben de cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi? Ne yapayım?
HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş.
AŞK OLSUN PROSTAT
Prostatım büyüyünce hanımla sıkıntılar başladı. Kabak çekirdeği ye dediler. Her gün iki avuç yiyorum ama hala tık yok. Çifte kavrulmuş mu yesem?
BENCE Üroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı takibine gir. Tahlillere göre ilaç tedavileri al. Sadece prostat büyümesi olmayabilir.
Damar tıkanıklığı, şeker düşüklüğü, tiroit hormon hastalıkları başta olmak üzere diğer ihtimalleri de gözden geçirmek gerekir.
Sadece kabak çekirdeği yiyerek çare arama. Çifte kavrulmayla ilgisi yok. Ailenin rahatlamasını istiyorsan doktor takibinde kal.
YÜZÜMÜZ YOK
Bir yıldır evliyim. Başlamadan bitiyorum. Hanıma da yüzüm yok. Arkadaşım, 'Erken boşalma' dedi. Ne yapmalıyım hiç bilmiyorum?
DİŞİ cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan duruma erken boşalma diyoruz. Kadınlarda normal, fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden girdikten yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır. Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyarlar. Kadınların yaklaşık yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç hastalıkları, Üroloji, Psikolog ve Psikiyatrist desteği gerekebilir...
Aşkta baş ağrısı
Nafiz Bey, 49 yaşındayım. Geçenlerde ilişki sırasında başımın arkasında bir ağrı oldu. Doktor bir ilaç verdi. Bir iki kere kullandım geçti. Aklıma takıldı acaba bu ağrı tekrar eder mi?
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