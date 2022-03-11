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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 11 Mart 2022, Cuma

Yalnızlık zor

62 yaşındayım. 3 yıl önce hanım vefat etti. Yalnızlık zor. 53 yaşında bir hanım arkadaşım var. Evlenmek istiyoruz. Ama malum 4-5 yıldır bende tık yok. Bu saatten sonra çalışmaz mı?
KORKU, cinsel performansı kötü etkiler. Önce iç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene ol. Çift kişilik bir durum bu. Müstakbel eşinin konuya katkıları önemli. Düzenli beslen.
Bakla ye. Kefir iç. Keçiboynuzu tozu al. Keçiboynuzu tozundan günde bir yemek kaşığını avokado püresi ile ara ara tüketmeye başla.

NEFESİNİ ZORLAMADAN TUT
55 yaşındayım. 2 aydır ara sıra hıçkırık nöbetlerim oluyor. Tahlil yaptırdım normal çıktı. Şimdi ben ne yapayım?
6 saatten uzun süren hıçkırıklarda bir doktora başvur. Gerekirse tekrar tıbbi destek al. Öncelikle kese kağıdı içine soluğunu al ver. Nefesini çok zorlanmadan tutabildiğin kadar tut.
Yeni başlayan kısa süreli hıçkırıkta hastanın yüksek sesle uyarma, acı, ekşi, aşırı soğuk ve sıcak vb. gibi tatma duyusunu uyarma veya parlak ışıkla görme duyusunu uyarma ilgili ani reflekslerle hıçkırığı bastırabilir.

DONMUŞ BALIK ZARARLI MI?
Doktor bey "Balık mevsimi balık yiyin" diyorsunuz. Bazen dondurulmuş balığa da denk geliyorum. Zararları var mıdır?
GENEL bilgi olarak yok. Hatta belki de daha iyi korunmuş olabilir.
Satın aldığınız balığın çok taze olduğunu gerçekten bilmiyorsanız dondurulmuş ürün sağlıklı bile olabilir.

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