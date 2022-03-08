İkinci bahar istiyorum

59 yaşındayım. Kasık fıtığı ameliyatı oldum. Ameliyat sonrası bende olay bitti. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Üroloji doktoru "Mutluluk çubuğu takalım" dedi. Evlenmek istiyorum. Bana bir yol gösterin!

ÖNCELİKLE hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmeyebilir. Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu bakmak gerekir.

Önce iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.



KORKU HASTA EDER

1 yıldır Hepatit B taşıyıcısıyım. 'Aman dikkat et' denilmesinden bıktım. Bu işin özeti nedir? Lütfen yardım edin...

ÖNCE senin yaptığın gibi doğru bilgilenmeliler.

Korku bağışıklık sistemini zayıflatır. Hastalar yılda bir kez tetkiklerini yaptırmalı.

Birlikte yaşadığı kişilerin testleri yapılarak, aşılanması gerekenler aşılanmalıdır.

Diğer sebeplerle tedavi olurken HBV taşıyıcılığı konusunda doktorunu bilgilendirmelidirler.

Hekim bilgisi dışında rastgele ilaç almamalılar.

Kilo almaktan kaçınmalı.

Fazla kilolarını vermelidirler.



SALAM SUCUĞU BIRAK

Babam 12 yıldır hipertansiyon hastası. Şimdi kolesterolü de yükselmiş. İlaca başladı. O da hapı var diye yağlılara başladı. Bu normal mi?

HAYIR. Normal değil.

Beslenme alışkanlığını, hayat tarzını değiştirmeyen kişiler hastalığın pençesinden kurtulamazlar. Hastalığa uyum sağlamazlarsa hastalığı değil kendilerini kandırırlar. Kolesterol düşürücü ilaçları kullananlar, doymuş yağlardan zengin besinler ile beslenmemelidirler.

Hastalar, katı yağlar, margarin, kuyruk yağı, tereyağı, yumurta sarısı, kaymak, krema, yağlı süt, yağlı yoğurt, kırmızı et, sucuk, sosis, salam, pastırma, sakatatlar, yağda kızartılmış tüm besinler, çikolata, gofret, kakaolu yiyecekler, hazır satılan tüm yiyeceklerden uzak durulmalıdır.



8-10 BARDAK SU İÇ

Bir haftadır boğazım ağrıyor. Doktor antibiyotik verdi. İshal oldum. Acayip oluyorum. Hangi antibiyotiği içeyim?

ŞİMDİ başka hap yutma. Anlattığına göre antibiyotik kullanma sonrası ortaya çıkan ishalin olmuş. Bağırsağın faydalı mikropları da antibiyotikten zarar görmüş. Yağlı, şekerli yeme. Günde en az 8-10 bardak su iç. Kefir iç. Tavuk, göğüs eti haşlaması, patates püre, kimyon, demli şekersiz çay tüketebilirsin.

Ayrıca maden suyunu normal suyla karıştırıp gazını kaçırıp iç. 2-4 gün içinde azalma olmazsa doktora git. Tanı konmadan 'ishal kesici' diye bilinen ilaç kullanımları zarar verici olabilir.