7 aydan beri adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra süt gibi sıvı geliyor. Ne yapmam gerekir?
BU anlattıklarına göre sana TSH ve prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetleri olursa doktorlar kanda prolaktin hormonu ölçümü ister. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.
EŞİNİN HİSLERİNİ ANLA
24 yaşındayım. Yeni evlendim. Ama daha işin başında boşalıyorum. Ne önerirsiniz?
ÖNCE eşinle olan ilişkini iş olarak görme. Eşinin de seninle aynı hisleri yaşaması gerektiğini unutma.
Erken boşalmayı engellemek için dikkatini başka konulara yöneltmek herkesin aklına gelebilen ilk ihtimaldir. Ama hakimiyeti tamamen kaybetmene neden olabilir. Mutlaka Psikolog veya İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Bedensel- Ruhsal-Sosyal sıkıntılar tespit edilip kalıcı çözüm sağlanana kadar geciktirici jel, prezervatif veya diğer yardımcı yöntemlerden uygun olanı doktorunun tavsiyesiyle uygula.
MUTLU EDEMİYORUM
Yeni evliyiz. Eşim bana ilişkide "Mutlu olamıyorum" diyor. Bize yol gösterin. Ne yapacağız?
İLİŞKİYE giren eşlerin, bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku, keyif alması gerekir. Cinsel ilişkinin sonunda mutlu, yorgun ve keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. Bunun eşlerin her ikisi için de gerçekleşmesi gerekir.
Cinsel ilişkiden önce daha uzun süre birbirinizin bedenine dokunup, sesli, kokulu, görerek ve hatta düşünerek haz duyma durumunuzu hazırlayın.
Yani kısaca sevişin.
Hormonlarına baktır
7 aydan beri adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra süt gibi sıvı geliyor. Ne yapmam gerekir?
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