Güveniyorum ama...

34 yaşındayım. Evli bir bayanım. Eşime güveniyorum. Ancak cinsel organımda siğiller var. Nerden geldi anlamadım. Eşime geçer mi?

SİĞİLLERİN değerlendirilmesi gerekir.

Kadın hastalıkları uzmanına gitmelisiniz. Genellikle HPV dediğimiz Human Papilloma Virüs denilen bir mikrop buna neden olur. HPV bir kişiden diğerine cinsel ilişki ile geçer. Bu mikrop bulaştıktan 1.5 ay veya 6 ay sonrasında siğiller ortaya çıkabilir. Ancak HPV aynı uçuk hastalığında olduğu gibi bedende kalmaya devam eder. Hastalık ara ara tekrarlayabilir.



KISIRLIĞIN ÇÖZÜMÜ VAR

3 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Doktor eşime 'Normal' dedi. Ne yapayım?

ÖNCE üroloji uzmanına git. Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var.

İdrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres ve üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Ayrıca bir sebep olmadan da sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir. Hadi, hemen doktora...



MENOPOZ SORUNU

Nafiz Bey, 45 yaşındayım. Erken menopoza girdim. Kemik erimesi başlar mı?

BAŞLAYABİLİR. Sigara kullananlar, kemik kırığı geçmişi olanlar, hızlı kilo verenler, ailede kemik erimesi olanlar, kemik erimesi yapabilen ilaçları kullananlar, kemik erimesine neden olabilen hormon hastalığı olanlarda 50 yaşından önce kemik erimesi olabilir. Mutlaka kemik yoğunluğu ölçümü yaptırın.



BARDAK ÇEKTİRMEK

Nenem bize çocukken her kış bardak çekerdi. Pek hastalanmazdık. Şimdi çok sık hastalanıyorum. Bardak çektirebilir miyim?

BARDAK çektirme dediğimiz uygulamanın tıptaki adı vakum terapidir.

İnsanlar bin yılı aşkın bir süredir bu tedaviyi uygular.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Doğru bölgelere, doğru sürelerde ve şekilde uygulanırsa beden yenilenmesine katkıda bulunur. Sağlık Bakanlığı onaylı doktorlar tarafından uygulanırsa tıbben faydalı olacaktır.



KOKUDAN YAKLAŞAMIYORUM

Ağzım kokuyor. Bu yüzden eşim salonda yatıyor.Dişçiye gittim, geçmedi. Bir yol gösterin bana...

KÖTÜ ağız kokusuna 'halitozis' denir. İstenmeyen, rahatsız edici, kötü koku anlamına gelir. Dişlerin arasında yemek artıklarının birikmesi, plak, diş taşı, diş eti hastalıkları, sigara, açlık, mide hastalıkları ve sinüzit ağız kokusuna neden olabilir.

İç hastalıkları uzmanına gidin. İlk tedavilerden sonra, başka gitmeniz gereken uzman varsa doktorunuz düzenleme yapar.