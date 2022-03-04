Karanfil tohumu ekle

■ Beyim yüzüme bile bakmıyor. Kaşık kaşık bal yediriyorum ama tık yok! Yaşı 56. Gece çalışıyor diye gece gücü azalmış olabilir mi?

STRES, yorgunluk, gece çalışma düzeni cinsel isteği olumsuz etkileyebilir. Düzenli yemek yemesi önemli. Uyku düzeninin normalleşmesi önemli. Stres, sıkıntı yaparsa da istek gelmez. Salataya karanfil tohumu ekleyebilirsin. Şekeri düşüyorsa bal, şekerli gıda vermeyin parmağını bile kaldıramaz hale gelir.

DAR KÜLOTLA İLGİSİ YOK

■ 6 aydır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Hastanede çalışan arkadaşım "Dar külot kısır etmiş seni" dedi. Şimdi geniş giyiyorum. Bununla ilgisi var mı?

YOK öyle bir şey. Yapılan araştırmalarda kısa ve dar çamaşır giyen erkeklerde torbalarda ısı artışına neden olabileceğinden dolayı kısırlık yapabileceği düşünülmüş. Ancak yapılan birçok araştırmada değişik iç çamaşır giyme alışkanlığı olan erkeklerde sperm sayısında ve hareketliliğinde azalma saptanmamıştır. Yani tıbben böyle bir bilgi yok.

OZONLU PRP YAPILABİLİR

■ Dizlerim ağrıyor. Kireçlenmiş. Ameliyat olmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?

DİZ eklemi bozulursa hareketi kısıtlar. ağrı yapar. Ameliyat olması mecburi durumlar haricinde diz içine PRP, ozonlu PRP, jel uygulamaları yapılabilir.

Bize başvuran hastalarımıza dizlerinin durumuna ve ihtiyacına göre tedavileri öneriyoruz. En az 3 uygulama her diz için önerilir. Çok ilerlemiş ise ameliyat kesin çözüm olabilir.

PROSTAT KORKUSU

■ Gece sık idrara çıkıyorum. Tuvaletten sonra mutlaka iç çamaşırım ıslanıyor. İdrarımda çatallaşma var. Daha 55 yaşındayım. Prostat mı oldum?

PROSTAT sende zaten vardı. Ama belki büyüdü, belki başka bir hastalık haline geldi. Prostat bir organın ismidir. Prostat bezi erkeklerde dış idrar yolunu saran küçük bir bezdir. Büyüdükçe dış idrar yolunu baskılar. İdrar akışı yavaşlar. İdrar kesesinde artık idrar kalır. Böbrek taşları oluşabilir.

İdrar yolu enfeksiyonu gelişir. Doktora görün ihmal etme.