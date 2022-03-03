Hanıma faydam yok

54 yaşındayım. Bulanıma girince, depresyon ilacı verdiler. Son 6 aydır hanıma faydamız dokunmuyor. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Hapları almaya devam edeyim mi?

ÖNCELİKLE sıkıntınızı eşinizle paylaşın. Bu iş, karşılıklı anlayışla çözülür.

Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular ve kullanılan ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir. Depresyon ilaçları, sertleşmeyi ve cinsel isteği engelleyebilir. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, kortizonlu ilaçlar, bazı hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara da dikkat... Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin. Yeniden tedaviler düzenlensin.



DİYABET VE CİNSELLİK

Eşim 45 yaşında ve 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'Mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor gibi oluyor ama yine tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?

ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir.

Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz gerekir. İlişki sırasında senin de ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin.

Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekir. Üroloji ile görüş. Eşin de Kadın Doğum Uzmanı'na danışıp, uygun tedaviyi öğrenebilir.



2 YILDIR EVLİYİZ AMA...

Biz iki yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal.

Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?

ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için Üroloji Uzmanı, kadın için Kadın Hastalıkları Uzmanı takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir. Doğuştan veya sonradan olan penis eğriliği ilişkide meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir.



GÜÇ SORUNU

Adrenalini yüksek sporlarla uğraşıyorum. Kaslı vücudum var ve yakışıklıyım. Eşimle 4 aydır evli olmamıza rağmen 2-3 kere beraber olduk. Erkekliğimle ilgili sorun yok. Eşime ne desem de doktora götürsem?

BENCE dereyi görmeden paçaları sıvama. Yaptığın sporlarda adrenalinin artıyorsa işin zor. Adrenalinle, cinsel ilişki birbirine ters düşer. Ani bir korku insan vücudunda adrenalin salgılanmasına yol açar.

Bu madde, cinsel isteği de söndürebilir. Yani sporun aile ilişkilerini olumsuz etkiliyor gibi geliyor.