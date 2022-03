Ürolojiye görün

Hocam, 1 senelik evliyim. İlişkide başlamadan bitiyorum. Hanıma da yüzüm yok. Arkadaşım, 'Erken boşalma' dedi. Ne yapayım?

DİŞİ cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya 1 dakika içinde meydana gelen duruma erken boşalma diyoruz. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir.

Erken boşalma eş için cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç hastalıkları, üroloji ve psikiyatrist desteği gerekebilir.



EŞİM FAZLA İSTEKLİ

Askerden gelir gelmez evlendim. 2 ay oldu. Ancak eşim ilişkide çok istekli. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Düşündükçe başım ağrıyor.

Ne yapmalıyım?

EŞLER birbirleri ile rahat olmalıdır. Cinsel ilişki eşler arasında huzur, uyum, güven varsa daha iyi yaşanır. Cinsel ilişki haz, hoşluk, keyif içerir.

Neticede insan haz, hoşluk, keyif içeren anları tekrar tekrar yaşamak isteyebilir.

Yeni evli olmanıza rağmen bu konuları birbirinizle paylaşmanız oldukça iyi bir sonuç. Streste başlayan baş ağrıların için muayene ol.

Hipertansiyon ve sinüzit de baş ağrısı şikayeti ortaya çıkabilir.



ERKEKLİK SORUNU

55 yaşındayım. Çocukları evlendirdik. Hanımla baş başa kaldık derken erkekliğim beni terk etti! 2 aydır hanımla kardeş kardeş oturuyorum.

Dostlar, "Andoropozlu" deyip gülüyor. Bu yaşta erkeklik biter mi?

BU yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktır. 50 yaşın üzerindeki erkekleride testosteron eksikliği olabilir.

Tiroit yetmezliği, prolaktin hormon fazlalığında sertleşememe oluşabilir.

Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır.



CİNSEL HAYATIM BİTTİ

Bir sürü sıkıntım var. Depresyon hapı almaya başladım. Cinsel hayatım allak bullak oldu. Hapı bıraksam iyi olur mu?

DEPRESYON hapını doktor mu başladı, yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez.

Bu tip ilaçlar, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. İlacı kesin. Psikiyatri Uzmanı'na muayene randevusu alın.



İLİŞKİMİZ KÖTÜ

Eşim 8 hafta önce kalp krizi geçirdi. İlaç kullanıyor. Cinsel hayatımız krizden öncekine göre çok kötü. Doktora söylemeye çekiniyoruz.

Ne yapalım?

CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Nasıl ki hastalıklara uygun yemek yeme, hareket önerileri veriliyor, doktorunuzla mutlaka görüşün. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz.

Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Zaman kısıtlıysa erteleyin. Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun zaman olabilir.

Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.