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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 27 Şubat 2022, Pazar

Eskisi gibi değilim

69 yaşındayım. Artık yaş kemale erdi. Bedenim beni üzüyor. Aşkta eskisi gibi değilim. 'Ozon tedavisi iyi gelir, gençleştirir' diyorlar. Aşka da iyi gelir mi?
OZON tedavisi uygulanan bedenler, tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir. Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır. Ancak her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabır edersen bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin. Ama her yerin genç olması için verilen bir söz yok.
Her tarafa ayrı ayrı da bakmak gerekir.

13 GÜNDE BIKTIM!
Ben yeni evliyim. Daha 13 gün oldu ama vallahi bıktım. Çünkü hanım elini bile tutturmuyor. Neymiş, utanıyormuş. Ben senin kocanım dedim küstü. Ailem desen "torun isteriz" baskısı yapıyorlar. Bunaldım vallahi!
HIZLI bunalmışsın. Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın.
Acele etme. Eşinle konuş, dinle ve anla. Paylaş. Belki her şeyi senden öğrenecek. Gönlünü al. Barış.
Küslük olmaz. Sen de sıkılma.
Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet.
Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.

MANTAR SIKINTISI
26 yaşında kadınım. Vajinada mantar sıkıntım var. Fitil verildi. Tekrarlamasın diye ne yapmalıyım?
ÖZELLİKLE vajina iltihaplanması halinde eşin de seninle birlikte tedavi olmalı. Eğer ondan bulaşıyorsa sen tedavi olsan da tekrar bulaştırabilir.
Lastikte hasar yapabileceği için ovül formdaki ilacınızı, gebelik oluşumunu önleyici prezervatiflerle veya diyaframla temas ettirmeyin. Tedavi süresince ve tedavi bittikten 2 gün sonrasına kadar da alkol alma. Tekrarlayan mantar hastalıklarında şeker hastalığı tetkik ve takiplerin yapılmalı.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Eskisi gibi değilim
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