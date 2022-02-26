Kadında testosteron

41 yaşında bir kadınım. 5 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşime artık ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktor bana erkek hormonu tahlili yazmış. Karıştırdı mı?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Östrojenin yanında, erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığı için çok önemlidir.

Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron, şehvet duygusunun oluşmasında ve cinsel isteğin artışında rol oynar.

Testosteronun kadında normal seviyelerde olması cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir.



BOL BOL SU İÇ

26 yaşındayım ve diyabet hastalığından korkuyorum. Ailemde şeker hastalığı var ve hepsi de kilolu. Ben de 81 kiloyum. Risk altında mıyım?

KİLONUZU yazmışsınız ama boyunuzu yazmamışsınız. Ailede diyabet öyküsü olanlar, sigara kullananlar, kalp ve tansiyon hastaları, bel çevresi geniş olanlar, kilolu olanlar ve hareketsiz yaşam sürenler şeker hastalığı riski altındadır. Kafayı her şeye takma. Düzenli beslen, düzenli hareket et. Bol su iç. Mümkünse iç hastalıkları uzmanına muayene ol.