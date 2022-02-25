Çözüm için paylaş

Beş aylık evliyim. İlişkide kendimi sıkıyorum. Eşim de sinirlenmeye başladı. "Başka bir şey mi var?" diyor. Boşanmasından korkuyorum.

Yardım edin.

VAJİNİSMUS dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir. Kadın cinsel organının etrafındaki kasların istek dışı bir şekilde kasılmasıyla ortaya çıkar.

Bu da cinsel ilişkiye engel olur. Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında ilk cinsel ilişki deneyimi öncesi bu şikâyetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Eşinle paylaşamadan çözmek zor. Psikolog desteği de alabilirsin.



DEPRESYON HALİ

Eşim 39 yaşında. Yumurtalık kisti nedeniyle ameliyat oldu. Rahmi ve yumurtalıkları alındı. Menopoza girdi. "Bana dokunma" diyor. Ne yapmalıyım?

VAR olan sorun sadece bedensel değil. Eşin aniden hormonal olarak da farklı hale gelmiş. Rahim de alındığından artık kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış. Bu bir depresyon hali. Üreme ile ilgili organları hastalık nedeniyle bedeninden uzaklaştırılmış olabilir.

Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir. İstek başladığında cinsel ilişkiye girmesinde bir engel yok.