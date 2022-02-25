Beş aylık evliyim. İlişkide kendimi sıkıyorum. Eşim de sinirlenmeye başladı. "Başka bir şey mi var?" diyor. Boşanmasından korkuyorum.
Yardım edin.
VAJİNİSMUS dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir. Kadın cinsel organının etrafındaki kasların istek dışı bir şekilde kasılmasıyla ortaya çıkar.
Bu da cinsel ilişkiye engel olur. Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında ilk cinsel ilişki deneyimi öncesi bu şikâyetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Eşinle paylaşamadan çözmek zor. Psikolog desteği de alabilirsin.
DEPRESYON HALİ
Eşim 39 yaşında. Yumurtalık kisti nedeniyle ameliyat oldu. Rahmi ve yumurtalıkları alındı. Menopoza girdi. "Bana dokunma" diyor. Ne yapmalıyım?
VAR olan sorun sadece bedensel değil. Eşin aniden hormonal olarak da farklı hale gelmiş. Rahim de alındığından artık kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış. Bu bir depresyon hali. Üreme ile ilgili organları hastalık nedeniyle bedeninden uzaklaştırılmış olabilir.
Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir. İstek başladığında cinsel ilişkiye girmesinde bir engel yok.
Çözüm için paylaş
Beş aylık evliyim. İlişkide kendimi sıkıyorum. Eşim de sinirlenmeye başladı. "Başka bir şey mi var?" diyor. Boşanmasından korkuyorum.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Sakın gurur yapma 24 Şubat 2022, Perşembe 57 yaşındayım. Yeni evlendim. İlişkide sertleşemiyorum. Neden oluyor? Nasıl tedavi olabilirim? ERKEN boşalma,...
- Enerjim yetmiyor 23 Şubat 2022, Çarşamba 25 yaşındayım. Yeni evliyim. Akşam eşimle birlikte olmak istiyorum. Ancak enerjim yetmiyor. Ekmek de yiyorum ama...
- Heyecanlanıyorum 22 Şubat 2022, Salı 28 yaşındayım. Kız arkadaşımın yanına gittiğimde cinsel organımdan akıntı geliyor. Ben de endişeleniyorum. Bunun...
- Egzersiz yapın 21 Şubat 2022, Pazartesi Eşimle ilişki isteğim azaldı. Doktora gittim "Spor yap düzelir" dedi. Ben haftada 3 kere maç yapmaya başladım....
- Erkekliğim biter mı? 20 Şubat 2022, Pazar Şeker hastasıyım. 4 yıldır ilaç kullanıyorum. Sürekli şeker hastalığının erkekliği kötü etkilediğini duyuyorum....