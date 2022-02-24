57 yaşındayım. Yeni evlendim. İlişkide sertleşemiyorum. Neden oluyor? Nasıl tedavi olabilirim?
ERKEN boşalma, günümüz erkeğinin ortak sorunu. Her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eşle yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda bu durumlar olabilir. Yaşla artmaz.
Genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur.
Merak etme. Gurur yapma.
BROKOLİ YEMELİSİN
Menopoza girdim. Teyzem ve kızımda meme kanseri çıktı. Ben de korkuyorum. Ne yapmalıyım?
SAKINAN göze çöp batar. Korku, stres ve evham kanser riskini artırır. Hemen tedbir al.
Kilo ver. Karın ve kalça yağ artışı kanser riskini arttırabilir. Zeytinyağı, fındık yağı gibi bitkisel sıvı yağları tercih et. Omega- 3 yağ asitleri içeren balık, hücreleri yeniler ve kansere karşı korur. Brokoli, karnabahar ve lahana gibi lahanagiller anti-kanserojen etkisi gösterir. Hareket et, kontrole git, güzel uyu ve güzel beslen.
SÜT İÇİN RAHAT OL
Üç aylık bebeğimiz var. Eşimin sütü az geliyormuş. Sütü arttırmak için ne yapsak?
RAHAT ol. Anne ve bebeğe huzurlu ortamlar sağlamalıyız. Yemesi, içmesi kadar ruhunun beslenmesi de önemlidir.
Anne her 2 memesini her emzirmede 10-20 dakika emzirsin. Günde 9-12 kez, 2-3 saat arayla emzirmeye çalışsın, 3 gün içinde süt artmadıysa anne her bir memesini her emzirme sonrası 5-10 dakika boyunca sağsın.
Sakın gurur yapma
57 yaşındayım. Yeni evlendim. İlişkide sertleşemiyorum. Neden oluyor? Nasıl tedavi olabilirim?
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