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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 23 Şubat 2022, Çarşamba

Enerjim yetmiyor

25 yaşındayım. Yeni evliyim.
Akşam eşimle birlikte olmak istiyorum. Ancak enerjim yetmiyor. Ekmek de yiyorum ama olmuyor.
Ne önerirsiniz?
Sıkıntı, kaygı ve gerilim gün içinde bizi yıpratır.
Kafe tipi beslenme, yanında bol ekmek olursa yalandan kilo alırsın. Bu da enerjini yer. Ekmeği her öğünde kendi elin büyüklüğünde ye. Sebzemeyve ve şekersiz içecek özellikle su tüket.
Şeker düşüklüğünde de bu şikayetler olur. İhmal etme iç hastalıkları uzman takibine gir.

HER ŞEYİN BAŞI SABIR

69 yaşındayım, ruhum dik, alnım ak. Saçım ak. Ama bedenim beni üzüyor.
Gençlik aşısı ozon varmış haberlerde duydum. İyi gelir mi?
Ozon tedavisi uygulanan bedenlerde tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir.
Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır. Her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabır edersen bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin. Ama her yerin dimdik olması için verilen bir söz yok.
Çünkü her büküklüğün bir tek sebebi yok.
Her tarafa ayrı ayrı da bakmak gerekir.

SANA ÖZEL DİYET

Hipoglisemin hastasıyım sürekli acıkıyorum. 2 saatte bir yemek yemek istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum... Sadece kilo alıyorum. Bunun bir tedavisi yok mu?
Var. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi TEDAVİNİN KENDİSİDİR.
Diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte şeker hastası olabilirler. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. Hipertroidi, parazit bastalığı ve diğer ihtimaller açısından da değerlendirilmen gerekiyor. İnsülin direnci varlığına göre gerekirse ilaç tedavisine de başlanır.
İhmal yok, korkmak yok, gerekeni yapmak var.


EVHAM TETİKLER

Ben film yönetmeniyim.
Annem 64 yaşında. Depresiftir. Ağrımayan yeri yoktur. Romatizması vardı.
Doktor fibromiyalji demiş. Nasıl bir hastalık bu?
Fibromiyalji uzun süren, yaygın düşkünlük meydana getiren, ağrılarla tekrarlayan bir hastalıktır. Bu hastaların kasları, boyunları, omuzları ve sırtları ağrır.
Yeterince uyuyamazlar, uyandıklarında veya uzun süreler oturduktan sonra hareket ettiklerinde sıklıkla adaleleri sertleşmiştir.
Ağrının yoğunluğu, yerleşimi ve bitkinliğin derecesi günden güne değişebilmekte, aşırı egzersiz ve stresle kötüleşebilir. Evhamstres- kaygı-huzursuzluk yaşayan kişilerde sık tekrarlar. Mutlaka psikolog ve psikiyatrist desteği alsın. Manyetik yatak tedavisi bu şikayetler için en önemli tedavilerden biridir. Ozon sauna-kupa tedavisi mezoterapik ağrı tedavisi de ağrılarınızdan kurtulmanızı sağlayacaktır.

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