Heyecanlanıyorum

28 yaşındayım. Kız arkadaşımın yanına gittiğimde cinsel organımdan akıntı geliyor. Ben de endişeleniyorum. Bunun sebebi nedir?

CİNSEL uyaranlar sadece dokunmak değildir.

Görme, koklama, hayal etme, duyma, heyecanlanma Beyini cinsel olarak uyarabilir.

Hormonlar ve çeşitli maddeler psikojenik uyarı ile semen sıvısı oluşmasını sağlayabilir. Bunun dışında gelen sıvı ile ilgili test yaparak başka ihtimallerde gözden geçirilebilir.



KARIM HİÇ SUSMUYOR

Görücü usulü evlendim. Eşim kırılgan ve naif. Bir de sürekli konuşuyor. İlişkide bile! Böyle olunca da benim dikkatim dağılıyor. Çabucak bitiyorum. Hangimizin doktora gitmesi lazım?

BU durum, öncelikle davranışsal sıkıntılar içeriyor.

Hanımının bu durumdan şikayeti var mı? Kendisi ile konuş. O da uygun görürse İç Hastalıkları Uzmanı genel bir muayene yapsın. Aynı zamanda psikolog değerlendirmesi yapılsın. Bu halinin izahı var mı bakılsın. Psikolog ona özel bilgilendirmeyi yapsın. Bu durum düzelmesine rağmen sen çabucak bitmeye devam edersen ürolojiye muayene ol.



ANDROPOZ AŞKI ETKİLER

Eşim cinsel ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. Prostat olmasın dedik, ürolojiye gitti. Doktor "Erken andropoz olabilirsin" demiş.

Andropoz kaç yaşında başlar?

İLERİ yaş erkeklerdeki "testesteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir.

Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar, spor yetenekleri azalır, İş temposu azalabilir.



KOKUDAN YAKLAŞMIYOR

Ağzım kokuyor. Bu nedenle eşim salonda yatıyor. Dişçiye gittim, geçmedi. Lütfen bir yol gösterin bana?

KÖTÜ ağız kokusuna "Halitozis" denir. İstenmeyen, rahatsız edici kötü koku anlamına gelir. Karşınızdaki insanların, konuştuğunuzda veya nefes alıp verdiğinizde farkına vardığı bir durumdur. Mahcubiyete, sosyal, psikolojik problemlere sebep olur. Dişlerin arasında yemek artıklarının birikmesi, plak, diş taşı, diş eti hastalıkları, dil hastalıkları, yiyecek, içecek ve ilaçlar, sigara, açlık, diyet, mide hastalıkları, sinüzit gibi üst solunum yolu hastalıkları, kulak-burunboğaz hastalıkları ve akciğer hastalıkları ağız kokularına neden olabilir. Önce İç Hastalıkları Uzmanı'na gidin. İlk tetkik ve tedavilerden sonra başka gitmeniz gereken doktorlar varsa İç Hastalıkları Uzmanı düzenleme yapar.