Erkekliğim biter mı?

Şeker hastasıyım. 4 yıldır ilaç kullanıyorum. Sürekli şeker hastalığının erkekliği kötü etkilediğini duyuyorum. Tedbiri yok mu? Yani mutlaka erkekliğim biter mi?

KAN glikozunu yani şekerini yükseltmeyecek şekilde diyetine dikkat et. Yeterince su iç. Hareketsiz kalma.

Bunlara rağmen açlık kan şekerin 100 mg/ dl üzerindeyse mutlaka bir uzmana başvur. Bel çevren 94 santimetreyi geçmesin. Yani kilona dikkat et. Günde en az 5 porsiyon taze ve mevsiminde sebze meyve tüket. Tam tahıl ve kuru baklagiller tüket. Katı yağ yeme.

Tuzsuz beslen. Haftanın 5 günü, düzenli olarak 30 dakika egzersiz yap.

Sigaradan kesinlikle uzak dur.



HANIMDAN UTANIYORUM!

Arkadaşlarım haftada 5-6 kez ilişkiye girdiklerini söylüyor. Ben haftada bir olsa seviniyorum. 3 aydır durum böyle. Hanımdan utanıyorum.

Beni kim kurtarır?

HER duyduğuna inanma. Sen, senin normallerinle ilgilen. "Performans anksiyetesi" denilen durum cinsel hayatla ilgili "Ya olmazsa" diyerek başarısızlığı garanti etmektir. Korkunun ecele faydası yok. Yani düzenli beslen, düzenli uyu. İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Üroloji'ye de ihtiyaç olabilir. Panik yok.



AĞRISI BİTMİYOR

Eşim son 2 aydır ağrıyla ilişkiyi bırakıyor. 'Doktoruna git' diyorum. Gitmiyor. Başka çaresi var mı? Neden cinsel ilişkide ağrı olur? Ne yapmalıyım?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın Hastalıkları Uzmanı'nın eşinizi muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısı ilişki sırasında ağrı yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir.

Sonradan oluşan ağrılar jinekolojik hastalıklardan kaynaklanıyor olabilir. Organik nedenin bulunamadığı durumlarda psikolog görüşü alınmalıdır.