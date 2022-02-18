Aramıza siğil girdi

Hocam 3 yıllık evliyim. Eşimin cinsel organında siğil çıkmış. 1 hafta oldu daha ilişki yaşamadık. Bende de çıkar mı?

Cinsel bölgelerde çıkan siğiller genellikle viral enfeksiyonlara bağlı olabilir. Bulaşıcı olabilir.

Cinsel ilişkiyi etkiler.

Eşiniz üroloji ve cildiye muayenesi olsun. Tanısı ve tedavisi tamamlansın. Mutlaka ilişkiye girmek isterseniz prezervatifle korunarak ilişkiye girmenizi tavsiye edebiliriz. Siğilin çok çeşidi vardır.

İnternete bakıp moralinizi bozmayın.



MAMOGRAFİ OLMAZ

36 yaşında bir bayanım. Meme taramam için mamografi yaptırmam uygun mu?

Öncelikle kendi kendine meme muayenesi yapmayı ihmal etmeyin. Eğer şüpheli bir durum yoksa 40 yaş altı ve ortalama risk taşıyan kadınlar için genellikle mamografi önerilmemektedir.

Ama şüpheli veya farklı bir durum varsa öncelikle doktor muayenesini öneririm.



SİNİR TANSİYONU ZIPLATIR

3 yıldır tansiyonum yüksek. Kilo verdim. Geçmedi. Sinirden ne yapacağımı bilmiyorum. Hap mı kullanayım?

Şişmanlıkta tansiyon yükselir. Kilo verelim derken aç kalırsak tansiyon bozulabilir.

Açlık perhiz usulü değildir. Sinirlenince tansiyon yükselir.

Mecburi durumlarda hap kullanmanın sakıncası yok.