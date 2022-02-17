Kısırlık için erken

Hocam 19 yaşında oğlum var. 3 aydır evli. Çocuğu olmuyor? Kısır mı acaba?

Bence anlattıklarına göre sabredecek kadar vakti var. 1 yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik söz konusu olmaz ise "İnfertilite" dediğimiz kısırlık ihtimali araştırılabilir. Erkek kısırlığı çok çeşitli nedenlerle olabilir. Çocuğu olmayan bir erkek, üroloji uzmanına başvurmalıdır.

Önce muayene, sperm ve hormon tetkikleri gerçekleştirilir. Kesin tedavi olmasa bile erkeğin bu tedavilerle durumunun düzelmesi sağlanarak yardımcı üreme teknikleri yapılabilir.



GUT OLABİLİRSİN

Amcam gut hastası. Babamın da ayakları ağrıyor. Genetik olabilir mi?

Muayene bulgularında "Gut Hastalığına" özel "tofüs" denilen şişlik tespit edilebilir. Kan tetkiklerinde ürik asit düzeyleri değerlendirilir. İdrarda ürik asit kristali ya da böbrekte ürik asit taşı varlığı aranabilir. Eklem ile ilgili gerekli görüntüleme teknikleri kullanılarak filmler çekilebilir. Tüm sonuçlar doktor tarafından değerlendirilerek tedavi planı kişiye has düzenlenir.



DİYABETE OZON TEDAVİSİ

Hocam 4 yıldır şeker hastalığım var. 55 yaşındayım. Kardeşim Fransa'da yaşıyor. O da şeker hastası. Ozon tedavisi yaptırdı. Şimdi şekeri de kendisi de çok iyi. Ben de istiyorum. Olur mu?

Önce ozon tedavisi sertifikası olan bir doktor takibine gir.

Sertifikası olmayan yerde ozon tedavisi yaptırma. Ozon tedavisi pankreas hücre çalışmasını düzenler. Hücre yenilemesi yapar. Sadece pankreas bezini değil bedenin tüm hücrelerini yenileyici uyarı sağlar. Bu nedenle şeker hastalarının ozon tedavisi yaptırması uygundur.